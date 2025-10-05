Nie od dziś wiadomo, że rosół to nie tylko król zup, ale danie bardzo często wybierane na przyjęcia, spotkania rodzinne, czy świąteczne obiady. Bardzo często gości na stołach Polaków także w niedziele.

To zupa sycąca, aromatyczna a przede wszystkim bardzo wartościowa. Zwłaszcza wtedy, gdy zmagamy się z grypą, przeziębieniami albo bólem głowy po całonocnej zabawie. Jednym słowem remedium na wszelakie przypadłości.

Rosół, czyli król zup. Proste triki na to, by zawsze był smaczny

Jesienią sięgamy po rosół częściej niż w inne pory roku. Głównie ze względu na to, że rozgrzewa i syci. Warto pamiętać o kilku prostych zasadach dzięki, którym będzie nie tylko smaczny, ale też klarowny i miły nie tylko dla podniebienia, ale również dla oka. Co zrobić, by właśnie taki był?

Reklama

Smaczny i aromatyczny rosół. Na jakim mięsie gotować?

Aby rosół był smaczny do gotowania trzeba wybrać dobrej jakości mięso. Musi być świeże i ze sprawdzonego źródła. Do gotowania rosołu świetnie nadaje się kura lub kurczak a także indyk. Wiele osób łączy drób z wołowiną. Niektórzy nie wyobrażają sobie, zwłaszcza jesienną porą, rosołu na bazie kaczki lub gęsi. Bywa, że kucharze dorzucają do rosołu serca i żołądki albo indyczą szyję. Choć niektórzy, jak Magda Gessler, grzmią na podroby w rosole.

Złocisty i z głębią smaku. Czym doprawić rosół?

Wyrazista barwa, ale i smak to zasługa przypraw. Do rosołu dobrze jest dorzucić liść laurowy i ziele angielskie. Niektórzy dodają do rosołu kurkumę, imbir oraz cynamon. Ewa Wachowicz proponuje, by pod koniec gotowania dorzucić do wywaru owoc a dokładnie jabłko. Podstawa rosołu to rzecz jasna dobra i świeża włoszczyzna, czyli marchewka, por, seler, pietruszka.

Co zrobić, by rosół był klarowny? Cztery proste zasady

Reklama

Aby rosół był klarowny, smaczny i cieszył zarówno podniebienie, jak i oko, warto zastosować cztery bardzo proste zasady. Zapamiętane raz a dobrze sprawią, że nasza zupa będzie zawsze wychodziła i podbijała podniebienia gości.

O jaki prostych zasadach jest mowa? Oto one:

mięso zalewamy zimną wodą – mięsa podczas gotowania rosołu nie wrzucamy do gotującej się wody, bo w ten sposób zamkniemy ich smak w środku. Zawsze gotowanie rosołu zaczynamy od zimnej wody

– mięsa podczas gotowania rosołu nie wrzucamy do gotującej się wody, bo w ten sposób zamkniemy ich smak w środku. Zawsze gotowanie rosołu zaczynamy od zimnej wody mięso na rosół musi być rozmrożone - nigdy nie wrzucamy do garnka mięsa, które nosi oznaki zamrożenia. Musi być całkowicie rozmrożone. Pamiętajmy, by podczas gotowania usuwać szumowiny z rosołu. Warto zrobić to kilka razy

- nigdy nie wrzucamy do garnka mięsa, które nosi oznaki zamrożenia. Musi być całkowicie rozmrożone. Pamiętajmy, by podczas gotowania usuwać szumowiny z rosołu. Warto zrobić to kilka razy rosół gotuje się kilka godzin - to zupa, która nie powstaje błyskawicznie. Rosół nie lubi pośpiechu i lubi się gotować minimalnie przez 3-4 godziny a im dłużej, tym lepiej. Taki czas gotowania sprawi, że smak rosołu będzie wyrazisty a kolor klarowny i wyraźny

- to zupa, która nie powstaje błyskawicznie. Rosół nie lubi pośpiechu i lubi się gotować minimalnie przez 3-4 godziny a im dłużej, tym lepiej. Taki czas gotowania sprawi, że smak rosołu będzie wyrazisty a kolor klarowny i wyraźny do rosołu dolewamy tylko wrzątek - gotowanie rosołu, które trwa kilka godzin, sprawia, że woda z garnka wyparowuje, więc trzeba ją uzupełniać. Nigdy nie dodajemy wody zimnej, zawsze musi być to wrzątek.

Przepis na domowy rosół na kurze i kaczce - składniki

½ - kury

2 - kacze udka

żołądek i serce drobiowe

3 - marchewki

3 - pietruszki

kawałek pora

kawałek selera

2 ząbki - czosnku

1 - cebula

2 - liście laurowe

5 ziarenek - ziela angielskiego

suszone grzyny (wystarczy 1 kapelusz)

1 łyżka - sosu sojowego

sól

Do podania:

ziemniaki

natka pietruszki

Przepis na domowy rosół na kurze i kaczce - przygotowanie