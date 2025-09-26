Poczciwa marchewka bywa niedoceniana. Wrzucamy ją do zupy, a potem ląduje w koszu. Surówka z marchewki wielu kojarzy się ze szkolną stołówką i mdłą, słodkawą paćką.

Marchew - superfood

A przecież marchew to superfood. Zawiera bogactwo witaminy i minerałów. Jest w niej mnóstwo beta-karotenu, który nasz organizm przekształca w witaminę A (retinol). Wspiera zdrowie i piękny wygląd skóry, działa dobroczynnie na wzrok i odporności. W tej wiralowej surówce, która podbija serca i żołądki internautek na świecie, są też takie składniki jak czosnek, który wspiera produkcję kolagenu oraz olej sezamowy - źródło cennych dla zdrowia witamin z grupy B. Marchew "lubi" towarzystwo tłuszczu - wtedy lepiej przyswaja się karoten. Oczywiście jedzenie tylko tej jednej surówki nie zastąpi zdrowej diety ani zabiegów pielęgnacyjnych. Ale będzie świetnym uzupełnieniem naszego menu. Są badania, które wskazują, że jedzenie jednej surowej marchwi dziennie może znacząco poprawić - po kilku miesiącach - stan naszego zdrowia.

Przepis na wiralową, retinolową surówkę z marchewki

Smak tej surówki jest zaskakująco pyszny. Warto zaopatrzyć się we wszystkie składniki, które są w przepisie. Dostaniemy je w każdym supermarkecie.

Składniki

3 marchewki

2 nieduże ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę

1/2 łyżki oleju sezamowego (może być też pół łyżki pasty tahini)

1 łyżka octu ryżowego

1 łyżka miodu

1 łyżka soku z cytrynu

1 łyżka sosu sojowego

sól, pieprz, odrobina chili

Przygotowanie

Marchewki obieramy, myjemy i osuszamy. Potem obieraczką do warzyw kroimy marchewkę na pasma - takie jak makaron wstążki. Marchewkę przekładamy do miski. Robimy sos z pozostałych składników. Marchewkę mieszamy z sosem i odstawiamy na kwadrans, żeby smaki się przeniknęły. Przed podaniem możemy posypać posiekaną, zieloną pietruszką. Smacznego. Retinolowa surówka z marchewki gotowa.