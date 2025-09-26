Jesień pachnie leśnymi grzybami. Czy przygotowywaliście kiedykolwiek makaron boscaiola. Ten prosty przepis pochodzi z Włoch. Nie ma jednej receptury, tak nazywa się wiele sosów do makaronu, do których używa się borowików. Można dodawać składnik, które się lubi, np. kiełbasę, groszek, boczek lub pomidory. A jeśli mamy ochotę na sos śmietanowy, to śmietanę.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Cóż może być prostszego, ugotowany makaron i pyszne dodatki. Włosi wiedzą, co dobre. Obiad przygotujemy w kilka minut, a danie będzie godne królów. Najlepszy będzie tu szeroki makaron jajeczny, wstążki. Włosi używają do takich sosów makaronu tagliatelle. Przygotujmy ten makaron ze świeżych grzybów, wtedy jego "leśna" nazwa będzie uzasadniona. "Boscaiolo" to po włosku drwal lub leśnik.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - "leśny" makaron prosto z Włoch (tagliatelle alla boscaiola)

Składniki

250 g makaronu tagliatelle

300 g świeżych grzybów leśnych - świetne będą borowiki

250 g miękkiej kiełbasy

cebula szalotka

1/2 szklanki białego wina - można pominąć

300 g pomidorów z puszki (bez skórki)

40 g startego parmezanu (lub innego twardego sera)

sól, pieprz

oliwa z oliwek

Przygotowanie

Grzyby czyścimy i kroimy w plasterki. Siekamy szalotkę. W głębokiej patelni rozgrzewamy oliwę, podsmażamy pokrojoną w kostkę kiełbasę, dodajemy cebulę, a potem - grzyby. Gdy cebula, grzyby i kiełbasa będą już dobrze podsmażone, na patelnie wlewamy wino i zagotowujemy wszystko - wtedy wyparuje alkohol (wino można pominąć). Potem wlewamy pomidory. Patelnię przykrywamy pokrywką i zostawiamy, by sos gotował się na wolnym ogniu przez ok. 20 minut. Makaron gotujemy wg przepisu na opakowaniu. Makaron odcedzamy, zostawiamy trochę wody, w której się gotował. Odcedzony makaron wrzucamy do patelni z sosem i dobrze mieszamy. Jeśli trzeba, dolewamy odrobinę wody, którą odlaliśmy z gotowania makaronu. "Leśny" makaron po włosku, czyli alla boscaiola, podajemy posypany tartym serem. Smacznego/1