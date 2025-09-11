Jesienią owocami, które najczęściej wykorzystujemy do robienia słodkich wypieków są jabłka i śliwki. To właśnie ich używamy do przygotowywania tart, drożdżówek czy ciast.

Przepis na fantazję śliwkowo-jabłkową. Jakie jabłka i śliwki wybrać?

Najlepszymi śliwkami do słodkich wypieków są klasyczne węgierki. Mają zwarty miąższ i nie rozpadają się podczas pieczenia. Idealnie współgrają z takimi przyprawami jak cynamon czy goździki. Jeśli chodzi o jabłka to warto sięgnąć po odmiany takie jak Szara Reneta, Antonówka, Boskoop czy Jonagold. Warto pomieszać kilka odmian, wtedy smak będzie bardziej wyrazisty.

Ciasto pełne śliwek. Przepis od Ewy Wachowicz
Ciasto, w którym Ewa Wachowicz łączy jabłka i śliwki, to świetna propozycja na jesienne weekendy. Jest aromatyczne a jego smak dodatkowo wzbogaca pianka, której elementem jest cytrynowa galaretka. Jak je zrobić? Oto przepis na fantazję śliwkowo jabłkową Ewy Wachowicz.

Fantazja śliwkowo-jabłkowa Ewy Wachowicz - składniki

  • 4 - jajka
  • szczypta soli
  • ¾ szklanki - cukru
  • laska wanilii
  • 5 łyżek - mąki tortowej
  • 1 łyżeczka - proszku do pieczenia

Mus

  • 2 kg - śliwek
  • 4 - jabłka
  • ½ szklanki - cukru
  • 1 - pomarańcza
  • 2 - galaretki pomarańczowe

Pianka

  • ½ l - kremówki
  • 1 - galaretka cytrynowa
  • 1 łyżeczka - cynamonu
  • 1 łyżka - cukru pudru
  • czekolada gorzka z pomarańczą do dekoracji

Fantazja śliwkowo-jabłkowa Ewy Wachowicz - przygotowanie

  1. Jajka wybić do miski, posolić i zacząć ubijać. Stopniowo dodać cukier. Uperfumować miąższem z laski wanilii. Gdy jajka zbieleją, dodać mąkę i proszek do pieczenia. Zmiksować, przelać na blachę i piec przez 20 minut w temp. 180 st. C.
  2. Śliwki umyć i wypestkować. Na patelni rozgrzać cukier, dodać kilka łyżek wody, zagotować. Wrzucić śliwki i dusić, aż puszczą sok i zaczną się rozpadać. Zmiksować blenderem, dodać skórkę otartą z pomarańczy, wsypać galaretki, wymieszać.
  3. Jabłka obrać i pokroić w grubą kostkę, skropić sokiem z pomarańczy. Dodać do musu śliwkowego, wymieszać i odstawić do wystudzenia.
  4. Galaretkę rozpuścić w niecałej szklance wody. Zostawić do ostudzenia. Kremówkę ubić, dodać cukier i cynamon. Wlać wystudzoną galaretkę, wymieszać i wstawić do lodówki na 10 minut.
  5. Ciasto skropić wodą z sokiem cytrynowym i łyżeczką cukru. Nałożyć mus śliwkowo-jabłkowy, rozsmarować. Wyłożyć piankę cynamonową. Wygładzić i posypać gorzką czekoladą z pomarańczą. Odstawić na całą noc do lodówki.