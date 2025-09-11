Jesienią owocami, które najczęściej wykorzystujemy do robienia słodkich wypieków są jabłka i śliwki. To właśnie ich używamy do przygotowywania tart, drożdżówek czy ciast.
Przepis na fantazję śliwkowo-jabłkową. Jakie jabłka i śliwki wybrać?
Najlepszymi śliwkami do słodkich wypieków są klasyczne węgierki. Mają zwarty miąższ i nie rozpadają się podczas pieczenia. Idealnie współgrają z takimi przyprawami jak cynamon czy goździki. Jeśli chodzi o jabłka to warto sięgnąć po odmiany takie jak Szara Reneta, Antonówka, Boskoop czy Jonagold. Warto pomieszać kilka odmian, wtedy smak będzie bardziej wyrazisty.
Ciasto, w którym Ewa Wachowicz łączy jabłka i śliwki, to świetna propozycja na jesienne weekendy. Jest aromatyczne a jego smak dodatkowo wzbogaca pianka, której elementem jest cytrynowa galaretka. Jak je zrobić? Oto przepis na fantazję śliwkowo jabłkową Ewy Wachowicz.
Fantazja śliwkowo-jabłkowa Ewy Wachowicz - składniki
- 4 - jajka
- szczypta soli
- ¾ szklanki - cukru
- laska wanilii
- 5 łyżek - mąki tortowej
- 1 łyżeczka - proszku do pieczenia
Mus
- 2 kg - śliwek
- 4 - jabłka
- ½ szklanki - cukru
- 1 - pomarańcza
- 2 - galaretki pomarańczowe
Pianka
- ½ l - kremówki
- 1 - galaretka cytrynowa
- 1 łyżeczka - cynamonu
- 1 łyżka - cukru pudru
- czekolada gorzka z pomarańczą do dekoracji
Fantazja śliwkowo-jabłkowa Ewy Wachowicz - przygotowanie
- Jajka wybić do miski, posolić i zacząć ubijać. Stopniowo dodać cukier. Uperfumować miąższem z laski wanilii. Gdy jajka zbieleją, dodać mąkę i proszek do pieczenia. Zmiksować, przelać na blachę i piec przez 20 minut w temp. 180 st. C.
- Śliwki umyć i wypestkować. Na patelni rozgrzać cukier, dodać kilka łyżek wody, zagotować. Wrzucić śliwki i dusić, aż puszczą sok i zaczną się rozpadać. Zmiksować blenderem, dodać skórkę otartą z pomarańczy, wsypać galaretki, wymieszać.
- Jabłka obrać i pokroić w grubą kostkę, skropić sokiem z pomarańczy. Dodać do musu śliwkowego, wymieszać i odstawić do wystudzenia.
- Galaretkę rozpuścić w niecałej szklance wody. Zostawić do ostudzenia. Kremówkę ubić, dodać cukier i cynamon. Wlać wystudzoną galaretkę, wymieszać i wstawić do lodówki na 10 minut.
- Ciasto skropić wodą z sokiem cytrynowym i łyżeczką cukru. Nałożyć mus śliwkowo-jabłkowy, rozsmarować. Wyłożyć piankę cynamonową. Wygładzić i posypać gorzką czekoladą z pomarańczą. Odstawić na całą noc do lodówki.
