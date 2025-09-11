Jesienią owocami, które najczęściej wykorzystujemy do robienia słodkich wypieków są jabłka i śliwki. To właśnie ich używamy do przygotowywania tart, drożdżówek czy ciast.

Przepis na fantazję śliwkowo-jabłkową. Jakie jabłka i śliwki wybrać?

Najlepszymi śliwkami do słodkich wypieków są klasyczne węgierki. Mają zwarty miąższ i nie rozpadają się podczas pieczenia. Idealnie współgrają z takimi przyprawami jak cynamon czy goździki. Jeśli chodzi o jabłka to warto sięgnąć po odmiany takie jak Szara Reneta, Antonówka, Boskoop czy Jonagold. Warto pomieszać kilka odmian, wtedy smak będzie bardziej wyrazisty.

Ciasto, w którym Ewa Wachowicz łączy jabłka i śliwki, to świetna propozycja na jesienne weekendy. Jest aromatyczne a jego smak dodatkowo wzbogaca pianka, której elementem jest cytrynowa galaretka. Jak je zrobić? Oto przepis na fantazję śliwkowo jabłkową Ewy Wachowicz.

Fantazja śliwkowo-jabłkowa Ewy Wachowicz - składniki

4 - jajka

szczypta soli

¾ szklanki - cukru

laska wanilii

5 łyżek - mąki tortowej

1 łyżeczka - proszku do pieczenia

Mus

2 kg - śliwek

4 - jabłka

½ szklanki - cukru

1 - pomarańcza

2 - galaretki pomarańczowe

Pianka

½ l - kremówki

1 - galaretka cytrynowa

1 łyżeczka - cynamonu

1 łyżka - cukru pudru

czekolada gorzka z pomarańczą do dekoracji

Fantazja śliwkowo-jabłkowa Ewy Wachowicz - przygotowanie