Śliwki zapiekane pod kruszonką to pyszny, jesienny deser. Robi się go szybko, a efekt jest naprawdę znakomity. W kilka chwil będziemy mieć coś naprawdę wykwintnego. Jeśli dodamy do tego np. kulkę lodów waniliowych, to będzie już "powiew luksusu". Można także podać śliwki pod kruszonką z kleksem jogurtu greckiego lub serkiem waniliowym lub skyrem.

Deser rodem z Wielkiej Brytanii

Śliwki zapiekane pod kruszonką to deser, który nie wymaga ani specjalnych umiejętności kulinarnych, ani wymyślnych sprzętów kuchennych. Uda się zawsze i każdemu. Takim deserem zajadają się Brytyjczycy - to crumble. Danie to zyskało popularność podczas II wojny światowej, gdy brakowało wielu składników, a mąka, masło i cukier były wydzielane. Ratowano się więc owocami zapiekanymi pod kruszonką. Dodawano do niej np. bułkę tartą lub płatki owsiane. Wyszło coś pysznego i deser wszedł na stałe do brytyjskiego, kuchennego repertuaru. Pod kruszonką można zapiekać różne owoce. Tym razem wybieramy śliwki.

Reklama

Śliwki pod kruszonką - przepis

1 kg śliwek węgierek

150 g masła

szklanka mąki

80 g cukru pudru

szczypta soli

1 łyżeczka cynamonu

pół szklanki cukru

łyżka płatków owsianych

Przygotowanie

Z mąki, cukru i masła zagniatamy ciasto. Robimy z niego kulkę i wkładamy do lodówki. W tym czasie myjemy i osuszamy śliwki. Wyjmujemy z nich pestki. Śliwki oprószamy cynamonem i mieszamy w misce z płatkami owsianymi. Bierzemy naczynie żaroodporne. Wykładamy na nie śliwki. Ciasto wyjmujemy z lodówki i kruszymy na niewielkie bryłki. Na śliwki wykładamy kruszonkę i lekko dociskamy ją do owoców. Pieczemy ok. 45 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza. Smacznego! Śliwki pod kruszonką gotowe.