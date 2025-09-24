Jakub Kuroń proponuje przepis na szarlotkę sypaną. To ciasto, które jak pisze na swoim blogu zawsze się udaje i jest bardzo proste w przygotowaniu. A jak wiadomo jesień to ta pora roku, kiedy szarlotka po prostu najlepiej smakuje.

Szybka szarlotka sypana. Jakich jabłek użyć do pieczenia?

Szarlotka sypana to przypis na który natknęłam się przeszukując notes z przepisami mojej mamy. Jest tam kilka świetnych receptur na serniki, placki, biszkopty i jednym z tych przepisów jest szybka szarlotka sypana. Zawsze zwracam uwagę na przepisy z dopiskiem „szybki” lub „prosty" nie lubię całego dnia spędzać w kuchni, a poza tym przy małych dzieciach zwyczajnie nie mam na to czasu. Moja mama podkreśliła również, że ten przepis bez wątpienia zawsze się udaje! Lubię takie - pisze Jakub Kuroń na swojej stronie.

Reklama

Do upieczenia tej szarlotki Jakub Kuroń poleca kwaśne jabłka np. szarą renetę. To owoc idealny do wykorzystania w przygotowaniu ciast ze względu na smak a także konsystencję po upieczeniu. Dzięki temu wychodzi soczysta i nie jest sucha. Jak przygotować szybką szarlotkę sypaną Jakuba Kuronia? Oto przepis.

Szybka szarlotka sypana - składniki

160 g mąki pszennej

150 g cukru np. trzcinowego

160 g kaszy manny

1 łyżeczka proszku do pieczenia

200 masła (zmrożonego)

1,5 kg kwaśnych jabłek np. szara reneta

1 łyżka soku z cytryny

1 łyżeczka cynamonu

Szybka szarlotka sypana - sposób przygotowania