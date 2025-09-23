Oczywiście można kupić przecier pomidorowy w sklepie. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów tych przetworów. Nic jednak nie równa się z domowym przecierem pomidorowym, gęstym, pachnącym i słodkim słodyczą dojrzałych owoców. Bo pamiętajmy, że pomidory to owoce, a nie warzywa. Do tego bardzo zdrowe. Przetworzone pomidory to bogactwo cennego likopenu, który jest silnym przeciwutleniaczem. Likopen chroni organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, co może wpływać na profilaktykę chorób serca, nowotworów i hamowanie procesów starzenia skóry.

Historia passaty

Historia pomidorowej passaty zaczyna się w Neapolu na przełomie XVII i XVIII wieku. Zaczęto ją przygotowywać i dodawać do mięs oraz ryb. Dopiero w XIX wieku sos pomidorowy zaczęto podawać razem z makaronem i pizzą. Jeden z pierwszych przepisów, przygotowany przez Ippolito Cavalcanti na makaron z sosem pomidorowym pochodzi z 1839 r. Sposób na konserwowanie przecieru pomidorowego wymyślił Francuz Charles Nicolas Appert w 1796 r. Od początku XIX wieku produkcję passaty rozpoczęli Włosi, pierwsze przetwórnie pojawiły się w Parmie i Neapolu.

Włosi pomidorowymi pionierami

Pomidory trafiły do Europy w XVI wieku po odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Początkowo podchodzono do nich nieufnie i traktowano je jako roślinę ozdobną. Włosi jako pierwsi docenili walory pomidorów - zaczęli je jadać oraz uprawiać. W ich ślady poszli inni.

Przepis na pyszną passatę z pomidorów od włoskiej babci (nonny)

Składniki

2 kg dojrzałych pomidorów gruntowych - najlepsze będą te podłużne, które mają dużo miąższu i niewielkie gniazda nasienne (można zrobić przecier z większej ilości pomidorów)

świeża bazylia - do smaku

sól - do smaku

Przygotowanie

Zaczynamy od przejrzenia pomidorów. Powinny być świeże i zdrowe, bez plamek. Potem dokładnie je myjemy. Każdego pomidora kroimy na pół i wyciągamy z niego nasiona. Oczyszczone pomidory przekładamy do dużego garnka. Dusimy pomidory na wolnym ogniu przez ok. 30 minut, mieszając od czasu do czasu. Jeśli mamy ochotę, możemy do garnka dorzucić kilka gałązek świeżej bazylii, ale nie zapomnijmy jej wyjąć pod koniec duszenia pomidorów. Gdy pomidory już zgęstnieją, solimy je. Teraz pora na przetarcie pomidorów przez sito. Passata gotowa. Teraz pora na pasteryzację. Passatę przekładamy do wyparzonych słoików - zostawiamy ok. 2-3 cm wolnej przestrzeni od krawędzi słoika. Słoiki dobrze zakręcamy i pasteryzujemy, gotując je na wolnym ogniu we wrzątku . Czas pasteryzacji zależy od wielkości słoika. Przetwory przechowujemy w ciemnym, suchym i chłodnym miejscu.

Czas pasteryzacji przecieru pomidorowego