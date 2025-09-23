Zaczęła się jesień, lato powróci dopiero za kilka miesięcy. Na jesienne obiady warto podawać zupy. Na wtorek proponujemy grochówkę w stylu włoskim. Taką zupę bardzo lubią mieszkańcy pięknej Wenecji.

Kuchnia nonny w Wenecji, czyli aromatyczna grochówka

Gdy wenecjanie jedzą grochówkę, przypominają sobie czas, gdy gotowały im tę przepyszną zupę babcie. W Wenecji i jej okolicach zupa ta nazywa się sopa de spessati (po włosku - zuppa di piselli spezzati, czyli po polsku zupa z grochu łuskanego). Włosi przygotowują ją na bazie tzw. sofritto, czyli podsmażonych warzyw - selera naciowego, cebuli i marchewki. Żeby zupa była bardziej pożywna, dodaje się do niej pokrojony w kostkę boczek i starty, dojrzewający ser.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Groch to prawdziwa skarbnica substancji odżywczych. Groch jest cennym źródłem białka, błonnika, witamin (A, C, E, K, grupy B) oraz minerałów (żelazo, magnez, fosfor, potas, cynk). Mogą jeść groch osoby z cukrzycą, bo ma niski indeks glikemiczny. Grochówka to zupa sycąca i pyszna. Spróbujmy grochówki po włosku, takiej, którą lubią w Wenecji.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - grochówka po włosku

Składniki

250 g grochu łuskanego (połówki)

100 g chudego boczku wędzonego

1 cebula

1 marchew

1 łodyga selera naciowego

ząbek czosnku

3 łyżki oliwy z oliwek

1 litr bulionu warzywnego (może być z kostki)

pieprz, sól, tymianek

2 łyżki startego, twardego sera (opcjonalnie)

Przygotowanie

Najpierw płuczemy groch i zostawiamy go w zimnej wodzie na ok. 3 godziny. Marchew i cebulę obieramy i siekamy drobno. Myjemy też seler i również siekamy. Na patelni rozgrzewamy olej i podsmażamy tam posiekane warzywa; dodajemy też ząbek czosnku. Oi kilku minutach wrzucamy na patelnię pokrojony w kostkę boczek. Namoczony groch dobrze płuczemy w zimnej wodzie. Zawartość patelni i groch przekładamy do dużego garnka i zalewamy bulionem. Gotujemy na wolnym ogniu przez ok. godzinę. Garnek powinien być przykryty pokrywką. Zupę doprawiamy do smaku. Grochówka po włosku gotowa. Zupę podajemy posypaną startym serem, można polać ją delikatnie oliwą. Smacznego!