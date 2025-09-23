Suszone grzyby to skarb. Można z nich przygotować wiele doskonałych potraw, m.in. sosy lub zupy. Dodadzą też aromatu gulaszom i bigosom, są niezbędne, gdy przygotowujemy np. kolację wigilijną i gotujemy pierogi z kapustą i grzybami. Suszone grzyby są nieocenionym źródłem białka roślinnego oraz wapnia, zawierają błonnik i sole mineralne. Mają również witaminy z grupy B.

Które grzyby nadają się do suszenia?

Do suszenia najlepiej nadają się borowiki, podgrzybki, koźlarze i kanie. Można także suszyć kurki lub maślaki, ale te ostatnie należy blanszować przed suszeniem. Właściwie można suszyć wszystkie grzyby jadalne, ale muszą one być świeże i zdrowe, bez robaków. Dobrze wysuszone utrzymają swoje wartości odżywcze i walory smakowe.

Reklama

Jak przygotować grzyby do suszenia?

Przed suszeniem grzyby trzeba starannie oczyść z ziemi i resztek igliwia za pomocą pędzelka lub wilgotnej szmatki. Uwaga, grzybów nie myjemy wodą!. Jeśli są duże, kroimy je na równe plastry. Grzyby można suszyć w całości. Można też odciąć kapelusze od trzonków i każdą część pokroić osobno.

Niezawodne sposoby na suszenie grzybów

Najszybszą metodą suszenia grzybów jest użycie specjalnej suszarki. Plastry grzybów układamy na kolejnych poziomach suszarki, urządzenie włączamy i po kilku godzinach grzyby będą idealnie wysuszone.

jest użycie specjalnej suszarki. Plastry grzybów układamy na kolejnych poziomach suszarki, urządzenie włączamy i po kilku godzinach grzyby będą idealnie wysuszone. Suszenie grzybów w piekarniku. Pokrojone grzyby układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Nastawiamy piekarnik na około 50°C i suszymy je z lekko uchylonymi drzwiczkami piekarnika. Grzyby suszy się przez 3 do 8 godzin. Ususzone grzyby są kruche i łamliwe, jeśli są elastyczne, trzeba je nadal suszyć.

Suszenie grzybów nawleczonych na nitkę. Grzyby można suszyć na słońcu, zawieszając je na nitce lub rozkładając na siatce. Możemy je także suszyć na kaloryferze w sezonie grzewczym lub powiesić w kuchni, koło kuchenki. Warto okryć je gazą, która chroni przed owadami i kurzem. Czas suszenia grzybów tą metodą zależy od warunków atmosferycznych: nasłonecznienia i wilgotności powietrza.

Suszenie grzybów na papierze. Pokrojone grzyby układamy na papierze i odkładamy w suche, przewiewne i ciepłe miejsce do wysuszenia.

Jak przechowywać suszone grzyby?

Suszone grzyby powinny być kruche i łamliwe. Jeśli są elastyczne, znaczy to, że nadal jest w nich woda i będą pleśnieć. Suszone grzyby przechowujemy w szczelnie zamkniętych, ciemnych pojemnikach - mogą być szklane, metalowe lub plastikowe - w chłodnym, suchym miejscu, najlepiej w temperaturze 7-12°C. Można do pojemnika wrzucić kilka ziarenek ryżu lub liść laurowy - pochłoną wilgoć i odstraszą mole spożywcze.