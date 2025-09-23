Suszone grzyby to skarb. Można z nich przygotować wiele doskonałych potraw, m.in. sosy lub zupy. Dodadzą też aromatu gulaszom i bigosom, są niezbędne, gdy przygotowujemy np. kolację wigilijną i gotujemy pierogi z kapustą i grzybami. Suszone grzyby są nieocenionym źródłem białka roślinnego oraz wapnia, zawierają błonnik i sole mineralne. Mają również witaminy z grupy B.
Które grzyby nadają się do suszenia?
Do suszenia najlepiej nadają się borowiki, podgrzybki, koźlarze i kanie. Można także suszyć kurki lub maślaki, ale te ostatnie należy blanszować przed suszeniem. Właściwie można suszyć wszystkie grzyby jadalne, ale muszą one być świeże i zdrowe, bez robaków. Dobrze wysuszone utrzymają swoje wartości odżywcze i walory smakowe.
Jak przygotować grzyby do suszenia?
Przed suszeniem grzyby trzeba starannie oczyść z ziemi i resztek igliwia za pomocą pędzelka lub wilgotnej szmatki. Uwaga, grzybów nie myjemy wodą!. Jeśli są duże, kroimy je na równe plastry. Grzyby można suszyć w całości. Można też odciąć kapelusze od trzonków i każdą część pokroić osobno.
Niezawodne sposoby na suszenie grzybów
- Najszybszą metodą suszenia grzybów jest użycie specjalnej suszarki. Plastry grzybów układamy na kolejnych poziomach suszarki, urządzenie włączamy i po kilku godzinach grzyby będą idealnie wysuszone.
- Suszenie grzybów w piekarniku. Pokrojone grzyby układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Nastawiamy piekarnik na około 50°C i suszymy je z lekko uchylonymi drzwiczkami piekarnika. Grzyby suszy się przez 3 do 8 godzin. Ususzone grzyby są kruche i łamliwe, jeśli są elastyczne, trzeba je nadal suszyć.
- Suszenie grzybów nawleczonych na nitkę. Grzyby można suszyć na słońcu, zawieszając je na nitce lub rozkładając na siatce. Możemy je także suszyć na kaloryferze w sezonie grzewczym lub powiesić w kuchni, koło kuchenki. Warto okryć je gazą, która chroni przed owadami i kurzem. Czas suszenia grzybów tą metodą zależy od warunków atmosferycznych: nasłonecznienia i wilgotności powietrza.
- Suszenie grzybów na papierze. Pokrojone grzyby układamy na papierze i odkładamy w suche, przewiewne i ciepłe miejsce do wysuszenia.
Jak przechowywać suszone grzyby?
Suszone grzyby powinny być kruche i łamliwe. Jeśli są elastyczne, znaczy to, że nadal jest w nich woda i będą pleśnieć. Suszone grzyby przechowujemy w szczelnie zamkniętych, ciemnych pojemnikach - mogą być szklane, metalowe lub plastikowe - w chłodnym, suchym miejscu, najlepiej w temperaturze 7-12°C. Można do pojemnika wrzucić kilka ziarenek ryżu lub liść laurowy - pochłoną wilgoć i odstraszą mole spożywcze.
