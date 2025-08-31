Śliwki w occie to smak, który na pewno pamiętamy z dzieciństwa. Nasze mamy i babcie chętnie przygotowywał takie przetwory. Słodko-kwaśne, aromatyczne, idealnie współgrają z zimnymi mięsami czy pasztetami. Śliwki marynowane są też bardzo dobrym dodatkiem do np. sałatki jarzynowej. Podajemy przepis ze strony Jakuba Kuronia, który tak właśnie robi marynowane śliwki.

Śliwki marynowane według przepisu Jakuba Kuronia

Składniki

1 kg dojrzałych, jędrnych śliwek węgierek

1 szklanka octu spirytusowego 10%

1 szklanka cukru

1 szklanka wody

4–5 goździków

2–3 ziarenka ziela angielskiego

1 mała laska cynamonu lub 1/2 łyżeczki cynamonu mielonego

1–2 liście laurowe

Przygotowanie

Śliwki myjemy, osuszamy, przekrajamy na pół. Pestki można zostawić lub usunąć. W garnku zagotowujemy wodę z octem, cukrem i przyprawami. Mieszamy do całkowitego rozpuszczenia cukru, a potem gotujemy na małym ogniu przez 5, 6 minut. Garnek zdejmujemy z ognia i marynatę lekko studzimy. Śliwki układamy ciasno w wyparzonych słoikach. Zalewamy gorącą, ale nie wrzącą zalewą z przyprawami. Słoiki szczelnie zamykamy i odstawiamy do wystudzenia. Pasteryzujemy przez 10 minut.