Dlaczego zupa-krem jest rzadka?

Przyczyn może być kilka. Najczęściej wynika to z nadmiaru wody lub bulionu w stosunku do warzyw. Innym powodem może być użycie warzyw o dużej zawartości wody, które po ugotowaniu oddają ją do zupy, lub po prostu zbytnie zmiksowanie składników, co prowadzi do rozbicia błonnika i utraty gęstości.

Czym zagęścić zupę-krem?

Zanim sięgniesz po tradycyjne, mączne rozwiązania, wypróbuj ten sekretny składnik, który nada zupie kremowej, aksamitnej konsystencji, a przy tym wzbogaci jej smak. Dodaj do zupy gotowanego ziemniaka. Ziemniaki, dzięki dużej zawartości skrobi, są naturalnym i zdrowym zagęstnikiem. Wystarczy ugotować jednego ziemniaka, dodać go do zupy i dokładnie zmiksować. Oprócz ziemniaków, świetnie sprawdzają się również bataty lub soczewica.

Dodatkowe porady, aby zagęścić zupę-krem:

Płatki owsiane : Dodaj kilka łyżek płatków owsianych i gotuj jeszcze przez kilka minut, a następnie zmiksuj.

: Dodaj kilka łyżek płatków owsianych i gotuj jeszcze przez kilka minut, a następnie zmiksuj. Kasza manna lub ryż : Mała ilość kaszy manny lub ugotowanego ryżu (np. basmati) po zmiksowaniu nada zupie gęstości.

: Mała ilość kaszy manny lub ugotowanego ryżu (np. basmati) po zmiksowaniu nada zupie gęstości. Ciecierzyca : Gotowana ciecierzyca to świetny sposób, aby zagęścić zupę-krem, a dodatkowo wzbogacić ją w białko.

: Gotowana ciecierzyca to świetny sposób, aby zagęścić zupę-krem, a dodatkowo wzbogacić ją w białko. Masło orzechowe lub awokado : Te składniki dodają zupie kremowości, ale także zmieniają jej smak. Idealne do zup tajskich lub meksykańskich.

: Te składniki dodają zupie kremowości, ale także zmieniają jej smak. Idealne do zup tajskich lub meksykańskich. Warzywa korzeniowe: Marchew, seler czy pietruszka, ugotowane i zmiksowane, również pomogą w zagęszczeniu zupy.

Jak przygotować zupę-krem na jesień?

Jesienne zupy-kremy to prawdziwa skarbnica witamin i minerałów. Warto wykorzystać sezonowe warzywa, takie jak dynia, papryka czy cukinia, a także dodać do nich rozgrzewające przyprawy, np. imbir, kurkumę czy chili. Przygotowanie zupy-krem to prosta sprawa:

Ugotuj wybrane warzywa do miękkości. Zmiksuj je na gładki krem. Dodaj przyprawy i ewentualnie odrobinę śmietanki lub mleczka kokosowego, aby nadać jej aksamitności.