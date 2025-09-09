Zupy przeżywają renesans. Są smaczne, zdrowe i tanie. Dostarczają cennych wartości odżywczych. Mają też świetny wpływ na nasze samopoczucie. Nic tak nie poprawia nastroju jak talerz ciepłej zupy, który zjadamy po pracy, szkole lub spacerze. Zupy to też bardzo "podzielne" jedzenie.
Tani i zdrowy obiad dla rodziny
Kartoflanka to zupa, która przywołuje wspomnienia. Taką zupę gotowały mamy i babcie. Przygotujemy ją szybko, a będzie zachwycała smakiem. Rodzina na pewno poprosi o dokładkę. Przygotujemy ją na kiełbasie, ale może być także w wersji wegetariańskiej. Piosenkę o kartoflance śpiewał przed laty sam Wojciech Młynarski. "Przyprawiona z umiarem acz pikantna, Taka posilna, taka przymilna, kartoflanka kochana kartoflanka" - brzmiały słowa tej piosenki. Tak więc będzie nasza kartoflanka dobrze przyprawiona i pyszna.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kartoflanka jak u babci
Składniki
- 25 dkg dobrej kiełbasy
- pół kilograma ziemniaków
- marchewka
- cebula
- ząbek czosnku
- pół szklanki śmietany
- łyżka mąki
- łyżka masła
- przyprawy: sól, pieprz, dwa liście laurowe, kilka ziaren pieprzy czarnego, dwa ziarna ziela angielskiego, łyżeczka majeranku, pół łyżeczki tymianku
- 1,5 litra bulionu lub wody
- po łyżce posiekanego koperku i zielonej pietruszki
Przygotowanie
Ziemniaki obieramy, myjemy i kroimy w kostkę, wrzucamy do wody lub bulion i gotujemy. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce. Cebulę i czosnek obieramy i siekamy. Kroimy w kostkę kiełbasę. Na patelni na maśle podsmażamy cebulę i czosnek, gdy się zeszklą, dodajemy kiełbasę, niech się delikatnie zrumieni. Potem dodajemy startą marchewką i chwilę jeszcze smażymy. Zawartość patelni przekładamy do garnka, gdzie gotują się ziemniaki. Dodajemy przyprawy i gotujemy do miękkości ziemniaków. Śmietanę mieszamy z mąką, hartujemy w kubeczku z chochelką zupy, a potem wlewamy to do garnka z zupą. Kartoflankę podajemy z pajdą chleba, posypaną zieleniną. Smacznego!
