Buraczki w słoiku to idealny przepis na szybki obiad. Otwieramy słoik i mamy dodatek do obiadu. Na przetwory świetne są buraki kupowane latem, niewielkie, nie przerośnięte, o soczystym miąższu i żywym kolorze. Mają naturalnie słodki smak. Po buraki na przetwory warto wybrać się na lokalny bazar lub do gospodarstwa ekologicznego. Im lepszej jakości będą warzywa, których użyjemy do przygotowania przetworów, tym większa później radość podczas rozkoszowania się ich smakiem.

Sposób na buraki Remigiusza Rączki

Remigiusz Rączka to uznany i bardzo lubiany śląski kucharz. Jego przepisy są bardzo precyzyjne i sprawdzone. Do przygotowania buraczków na zimę Remigiusz Rączka używa buraków już ugotowanych. Można je najpierw upiec lub po prostu ugotować. Buraki pieczemy lub gotujemy w skórce, którą potem, gdy buraki już wystygną, zdejmujemy z nich.

Przepis- buraczki na zimę według Remigiusza Rączki

Składniki

4 kg ugotowanych lub upieczonych buraków

4 cebule

1 szklanka wody

1 szklanka cukru

1 szklanka octu

1 kopiasta łyżka soli

4 liście laurowe

kilka ziaren ziela angielskiego

1 łyżeczka świeżo mielonego pieprzu

6 ząbków czosnku

Przygotowanie

Buraki ścieramy na tarce na dużych oczkach i wkładamy do miski. Cebulę obieramy i kroimy w piórka. Zagotowujemy wodę, dodajemy do niej cebulę, liście laurowe, ziele angielskie, pieprz, cukier, sól, posiekany czosnek i gotujemy 2, 3 minuty. Po tym czasie do garnka wlewamy ocet i zestawiamy garnek z ognia. Gorącą zalewą zalewamy starte buraczki i odstawiamy na 2 godziny. Po tym czasie przekładamy buraczki razem z zalewą do czystych, wyparzonych słoików. Na wierzch wylewamy sok, który wytrącił się z warzyw z został na dnie miski. Tak przygotowane buraczki na zimę z przepisu Remigiusza Rączki pasteryzujemy przez 15 minut w piekarniku nastawionym na 110 stopni C. Słoiki z buraczkami przechowujemy w ciemnym, chłodnym miejscu.