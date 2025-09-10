Gulasz to danie, które robi się w miarę szybko. Jest smaczny i można go dowolnie doprawiać i zmieniać smak sosu. Gulasz możemy podać np. z kaszą gryczaną lub z ziemniakami. Do tego ogórek kiszony lub surówka z kiszonej kapusty i mamy wspaniały obiad.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Do przyrządzenia gulaszu na środowy obiad użyjemy szynki lub łopatki wieprzowej. Mięso będzie kruche i soczyste. Gulasz będzie też szybciej gotowy od takiego, który robilibyśmy z wołowiny. Proponujemy do tego gulaszu użyć grzybów leśnych. Aromat potrawy będzie wtedy po prostu obezwładniający. Jeśli jednak nie mamy dostępu do grzybów leśnych, możemy z powodzeniem przygotować sos z pieczarkami.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - idealny gulasz z grzybami

600 g szynki lub łopatki wieprzowej

400 ml bulionu np. drobiowego lub wody

2 duże cebule

400 g grzybów

2 liście laurowe

5 ziaren ziela angielskiego

łyżeczka majeranku

1 łyżka musztardy

łyżka mąki

ząbek czosnku

sól, pieprz

4 łyżki oleju roślinnego

Przygotowanie

Grzyby dokładnie czyścimy i kroimy, kroimy w kostkę lub paski. Kroimy też obraną cebulę i czosnek. Na rozgrzanym olej obsmażamy szybko mięso. Gdy będzie delikatnie rumiane, przekładamy je do garnka. Na tym samym tłuszczu smażymy grzyby, cebulę i czosnek. Gdy będą delikatnie zezłocone, dodajemy je do mięsa, zalewamy wodą, dodajemy przyprawy i dusimy pod przykryciem ok. 30 minut (próbujemy, czy mięso jest już odpowiednio miękkie) . Potem rozprowadzamy w miseczce mąkę w łyżce zimnej wody i dodajemy do niej stopniowo dwie łyżki sosu. Potem dodajemy do miseczki musztardę. Zaprawiamy tą mieszanką sos. Dusimy jeszcze dwie minuty. Gulasz z grzybami gotowy. Smacznego!