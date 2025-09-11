Kapusta ma wiele zalet. Jest zdrowa i niskokaloryczna. Dostarcza organizmowi cennych składników odżywczych i jakże ważnego dla naszego zdrowia błonnika. Z kapusty można wyczarować wiele pysznych dań. Tym razem proponujemy bardzo smaczny i szybki kapuśniak ze słodkiej kapusty z boczkiem.
Tani i zdrowy obiad dla rodziny
Kapuśniak ze słodkiej, białej kapusty to idealne danie obiadowe. Rodzina będzie najedzona i szczęśliwa. Dzięki dodatkowi boczku zupa jest sycąca i treściwa. Zaletą tego kapuśniaku jest też jego cena. To będzie naprawdę tania zupa. A jeśli ugotujemy jej więcej, tym lepiej. Następnego dnia kapuśniak będzie jeszcze smaczniejszy.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kapuśniak z boczkiem
Składniki
- pół główki średniej kapusty
- cebula
- marchewka
- pietruszka
- kawałek pora
- ząbek czosnku
- łyżka koncentratu pomidorowego
- 4 duże ziemniaki
- 25 dkg boczku
- 2 łyżki oleju
- przyprawy: sól, pieprz, liść laurowy, łyżeczka kminku, łyżeczka majeranku
- łyżka mąki
- 2 litry wody
Przygotowanie
Z kapusty zdejmujemy wierzchnie liście i drobno ją szatkujemy. Obieramy ziemniaki i kroimy je w kostkę. Myjemy i kroimy w kostkę pora, marchewkę i pietruszkę. Kroimy boczek. Obieramy i siekamy czosnek i cebulę. W dużym garnku rozgrzewamy olej, podsmażamy cebulę i czosnek. Dodajemy boczek i smażymy, aż lekko się przyrumieni. Potem podsmażamy razem z boczkiem i cebulą resztę warzyw i ziemniaki. Następnie zlewamy wszystko wodą, dodajemy kapustę, przyprawy i gotujemy, aż kapusta będzie miękka. Wtedy dodajemy koncentrat pomidorowy wymieszany z odrobiną wody i mąką. Gotujemy jeszcze chwilę kilka minut. Zupę podajemy obficie posypaną zieleniną. Kapuśniak z boczkiem gotowy. Smacznego!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję