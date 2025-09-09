Sezon śliwkowy w pełni. Nie trwa długo, trzeba się więc spieszyć. Śliwki warto jeść na surowo, bo są bardzo zdrowe. Te owoce są bogate w błonnik, witaminy i minerały. Zawierają cenne dla organizmu przeciwutleniacze, które pomagają zatrzymać proces starzenia się. Śliwki korzystnie wpływają na układ nerwowy, regulują ciśnienie krwi i chronią przed chorobami serca. Lista ich zalet jest jeszcze dłuższa.

Placek ze śliwkami - antidotum na stres

Kuchnia końca lata pachnie śliwkami. Nasze mamy i babcie smażyły powidła, robiły kompoty i dżemy. Piekły też placki ze śliwkami. W serialu "40-latek" Kobieta Pracująca, którą grała Irena Kwiatkowska radziła Madzi Karwowskiej (Anna Seniuk), by upiekła "antystersowy" placek ze śliwkami. Świetny i szybki przepis na placek ze śliwkami ma znakomita znawczyni kuchni Ewa Wachowicz. Przepis pochodzi z jej oficjalnej strony.

Przepis Ewy Wachowicz na placek ze śliwkami

Składniki

300 g śliwek węgierek

6 jajek

6 łyżek oliwy

1,5 szklanki mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 szklanka cukru

skórka otarta z cytryny

szczypta soli

wiórki kokosowe

Przygotowanie

Śliwki myjemy, przekrajamy na pół i usuwamy pestki. Składniki na ciasto miksujemy. Ciasto wlewamy do wysmarowanej masłem tortownicy (średnica 26 cm). Posypujemy wiórkami kokosowymi. Na wierzchu ciasta układamy połówki śliwek. Pieczemy ok. 1 godziny w temp. 180 st. C. Po upieczeniu posypujemy cukrem pudrem.