Gdy mówimy o bitkach, na myśl od razu przychodzą roladki z mięsa wołowego. Tym razem jednak przygotujemy je ze schabu. Będą pyszne, ważne jednak, by przestrzegać zasad. Aby mięso było soczyste, przed duszeniem trzeba będzie je szybko obsmażyć na mocnym ogniu. Potem będziemy się z bitkami schabowymi obchodzić delikatnie i dusić je na wolnym ogniu. Bitki przyrządzimy w sosie cebulowym. Będą przepyszne. Idealne danie na nowy rok.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Schab to część wieprzowej tuszy, która cieszy się u nas ogromną popularnością. Można ze schabu przygotować wiele pysznych potraw. Nie ma też problemu z kupieniem ładnego kawałka schabu. Wybierajmy taki, który ma delikatne, różowe mięso i nie ma wielu żyłek tłuszczu. Do bitek schabowych w kremowym sosie podajmy ziemniaki z wody i np. buraczki zasmażane.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - bitki schabowe w kremowym, cebulowym sosie

Składniki

1 kg schabu bez kości,

2 łyżki smalcu

5 cebul - ok. 0,5 kg

3 ząbki czosnku,

sól, pieprz, ziele angielskie, liście laurowe, odrobina gałki muszkatołowej,

łyżka łagodnej musztardy

śmietana kremówka do zabielenia sosu

szklanka bulionu lub wody

Przygotowanie

Schab kroimy na plastry o grubości ok. 1,5 cm, potem lekko je rozbijamy, ale uważamy, żeby nie uszkodzić mięsa. Nacieramy je przyprawami, a potem obtaczamy w mące. Obsmażamy szybko na rozgrzanym smalcu - bierzemy jedną łyżkę. Potem przekładamy je do rondla. Cebulę siekamy, czosnek przeciskamy przez praskę. Podsmażamy na smalcu, który został na patelni - jeśli jest go za mało, dodajemy trochę. Gdy cebula się zeszkli, wrzucamy ją na schab w rondlu. Podlewamy bulionem lub wodą tak, by mięso było całkowicie zakryte. Dusimy pod przykryciem do miękkości - ok. piętnaście minut na średnim ogniu. Zaglądamy raz na jakiś czas i jeśli sos wyparuje, uzupełniamy go. Sos zabielamy śmietaną. Bitki schabowe w kremowym, cebulowym sosie gotowe. Smacznego!