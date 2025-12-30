Dobra ryba to jest to. Ale nie mówimy o karpiu ani o śledziu, bo ich możemy już mieć dosyć po świętach. Proponujemy tatar morski. Przygotujemy go z wędzonego na zimo łososia. Robotę robią tu dodatki - taki tatar "lubi się" z ostrymi przyprawami. Idealny będzie sos sojowy, Sriracha lub tabasco. Do morskiego tatara pasują też awokado i czosnek.

Tatar morski z łososia wędzonego na zimno

Tatar z wędzonego na zimno łososia jest bezpieczny. Nie zawsze mamy szansę, by kupić świeżą, surową rybę - a tylko z takiej można przygotować tatar. Ten zrobiony z łososia wędzonego na zimno jest pyszny i aromatyczny. To będzie świetna przystawka imprezowa. Zjedzą go z ochotą ci, którzy nie przepadają za surowym mięsem i rybą.

Tatar morski - przepis

Składniki

500 g łososia wędzonego na zimno

1 czerwona cebula

kilka korniszonów

2 ząbki czosnku

kilka łyżek sosu sojowego - do smaku

sok z jednej cytryny

musztarda francuska - łyżka

1 łyżeczka sosu Sriracha,

2 dojrzałe awokado (można pominąć)

Garść siekanego koperku

Przygotowanie

Łososia siekamy w drobną kostkę. Obieramy i siekamy cebulę, czosnek przeciskamy przez praskę, siekamy korniszony. Wszystko razem mieszamy. Doprawiamy sosem sojowym, sosem Sriracha, musztardą i sokiem z cytryny. Odstawiamy na godzinę do lodówki. Przed podaniem kroimy w kostkę awokado, skrapiamy je mocno sokiem z cytryny i doprawiamy sosem sojowym, mieszamy z koperkiem. Tatar morski nakładamy do miski - na spód awokado, a na wierzch warstwa łososia. Smacznego!