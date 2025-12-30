Żeby przygotować kremowy, delikatny sernik z ciasteczkami Lotus nie trzeba mieć żadnych wyrafinowanych sprzętów kuchennych ani piekarnika. Kilka składników, chwila roboty, a wychodzi przepyszny i elegancki deser. Smakuje i wygląda jakby był zrobiony w najlepszej cukierni. Ciasto Lotus bez pieczenia przygotujemy w 20 minut.

Menu na sylwestra - wytrawne przekąski i coś słodkiego

Na sylwestrową zabawę przygotowujemy zazwyczaj zimne przekąski. Małe kanapeczki, sałaty, półmisek wędlin, dipy i warzywa pokrojone w słupki. Taka impreza nie obędzie się oczywiście bez słodyczy. Zamiast kupować ciasta, zróbmy w domu ten pyszny deser.

Reklama

Ciasto Lotus bez pieczenia - przepis

Składniki

200 g ciastek Lotus

50 g masła

500 g twarogu

30 g cukru pudru

185 g kremu Lotus crunchy - można zamienić go na krem pistacjowy lub czekoladowy typu Nutella

300 ml śmietanki kremówki 36 proc.

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Przygotowanie

Ciasteczka Lotus miksujemy lub ugniatamy na miazgę. Dodajemy do ciastek roztopione masło i dokładnie mieszamy, aż powstanie masa przypominająca mokry piasek. Masę przekładamy do formy o średnicy 23cm i uklepujemy. Wstawiamy do lodówki na czas przygotowania masy serowej. W osobnej misce ubijamy śmietanę kremówkę na sztywno. W drugiej misce ucieramy twaróg, cukier puder, ekstrakt z wanilii i krem Lotus. Ma powstać gładka masa. Do masy serowej dodajemy stopniowo ubitą kremówkę, delikatnie mieszając szpatułką. Gotową masę przekładamy na schłodzony spód i wyrównujemy wierzch. Wierzch dekorujemy roztopionym kremem i herbatnikami. Ciasto lotus bez pieczenia gotowe. Wstawiamy sernik do lodówki na minimum 2 godziny, aż masa się zetnie. Smacznego!