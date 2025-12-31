Barszcz czerwony można przygotować na wiele sposobów. W Wigilię i podczas Bożego Narodzenia jedliśmy barszcz czerwony z uszkami. W ciągu roku zajadamy się barszczem ukraińskim. Trochę w zapomnienie odszedł barszcz czerwony zabielany. Warto sobie przypomnieć o tej zupie.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Barszcz czerwony zabielany można doprawić tak, jak lubimy najbardziej - na słodko czy na kwaśno. Dodatkiem do barszczu są tłuczone ziemniaczki z cebulką przesmażaną na maśle. Barszcz czerwony jest nie tylko pyszny, ale i zdrowy. Gotujemy!

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - barszcz czerwony zabielany

Składniki:

5 buraków

1,5 litra bulionu

2 liście laurowe

3 ziela angielskie

2 łyżki octu winnego

2 łyżeczki soku z cytryny

2-3 łyżeczki cukru

1 ząbek czosnku

150 ml śmietanki kremówki 30%

1 łyżeczka mąki pszennej

sól, pieprz

5-6 ziemniaków

1 cebula

2 łyżki masła

Przygotowanie:

Buraki obieramy, myjemy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Wkładamy do garnka, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, ziele angielskie, liście laurowe i zalewamy bulionem. Gotujemy na małym ogniu przez około 20. Następnie dodajemy ocet winny, sok z cytryny, cukier. W śmietance rozrabiamy mąkę i wlewamy ją do gotującej się zupy. Chwilę jeszcze gotujemy, mieszając. Doprawić w razie konieczności solą i pieprzem. Ziemniaki gotujemy i rozgniatamy z masłem. Cebulę siekamy i podsmażamy na maśle na złoty kolor. Barszcz podajemy z kopczykiem ziemniaków polanych cebulką. Smacznego!