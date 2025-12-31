Barszcz czerwony można przygotować na wiele sposobów. W Wigilię i podczas Bożego Narodzenia jedliśmy barszcz czerwony z uszkami. W ciągu roku zajadamy się barszczem ukraińskim. Trochę w zapomnienie odszedł barszcz czerwony zabielany. Warto sobie przypomnieć o tej zupie.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Barszcz czerwony zabielany można doprawić tak, jak lubimy najbardziej - na słodko czy na kwaśno. Dodatkiem do barszczu są tłuczone ziemniaczki z cebulką przesmażaną na maśle. Barszcz czerwony jest nie tylko pyszny, ale i zdrowy. Gotujemy!
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - barszcz czerwony zabielany
Składniki:
- 5 buraków
- 1,5 litra bulionu
- 2 liście laurowe
- 3 ziela angielskie
- 2 łyżki octu winnego
- 2 łyżeczki soku z cytryny
- 2-3 łyżeczki cukru
- 1 ząbek czosnku
- 150 ml śmietanki kremówki 30%
- 1 łyżeczka mąki pszennej
- sól, pieprz
- 5-6 ziemniaków
- 1 cebula
- 2 łyżki masła
Przygotowanie:
Buraki obieramy, myjemy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Wkładamy do garnka, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, ziele angielskie, liście laurowe i zalewamy bulionem. Gotujemy na małym ogniu przez około 20. Następnie dodajemy ocet winny, sok z cytryny, cukier. W śmietance rozrabiamy mąkę i wlewamy ją do gotującej się zupy. Chwilę jeszcze gotujemy, mieszając. Doprawić w razie konieczności solą i pieprzem. Ziemniaki gotujemy i rozgniatamy z masłem. Cebulę siekamy i podsmażamy na maśle na złoty kolor. Barszcz podajemy z kopczykiem ziemniaków polanych cebulką. Smacznego!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję