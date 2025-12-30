Po świętach nie za bardzo chce nam się gotować skomplikowane dania. Wystarczająco napracowaliśmy się przed Bożym Narodzeniem. Teraz w cenie są proste, ale smaczne posiłki, które przygotuje się w kilka chwil. Taka właśnie jest ta zupa z mięsem mielonym.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Zupa z mięsem mielonym to danie, które przygotujemy szybko i będzie bardzo niedrogie. Ta gęsta zupa jest pełna błonnika dzięki dużej ilości warzyw. Wszystkie składniki z łatwością kupimy w pobliskim sklepie. Wiele z nich na pewno mamy w domu.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa z mięsem mielonym

Składniki

500 g mięsa mielonego - może być wieprzowe, wołowe lub mieszane; możemy też użyć drobiowego

4 ziemniaki

2 ząbki czosnku

pół opakowania włoszczyzny mrożonej pokrojonej w paski

4 ziarenka ziela angielskiego

2 liście laurowe

puszka pomidorów krojonych

2 łyżki masła klarowanego lub olej roślinny

łyżka majeranku

sól

pieprz

łyżeczka curry

Przygotowanie

W dużym garnku rozgrzewamy tłuszcz. Siekamy cebulę i czosnek, podduszamy. Potem wrzucamy włoszczyznę i smażymy całość przez 5 minut. Teraz pora na mięso - podsmażamy je z warzywami, aż się delikatnie zezłoci. Teraz wlewamy do garnka 1,5 litra wody, przyprawy, obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki i gotujemy do miękkości ziemniaków. Potem wrzucamy do garnka pomidory z puszki. Gotujemy jeszcze pięć minut. Doprawiamy zupę z mięsem mielonym do smaku i podajemy suto posypaną posiekaną zieleniną. Smacznego!