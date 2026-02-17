Nazwa karnawał pochodzi od łacińskiego "carne vale", co dosłownie oznacza "żegnaj mięso". Jest to okres radości i zabawy, który rozpoczyna się zawsze po święcie Trzech Króli (6 stycznia). Kończy się karnawał we wtorek przed Środą Popielcową. Wielki Post zaczyna się w Środę Popielcową - 18 lutego. Warto pamiętać, że w Środę Popielcową obowiązuje ścisły post – wierni powstrzymują się od potraw mięsnych i znacznie ograniczają liczbę posiłków w ciągu dnia.

Smaczny obiad dla rodziny

Skoro wtorek to ostatni dzień karnawału, to przygotujemy obiad pyszny i kaloryczny. Oczywiście podamy do niego surówkę, żeby było zdrowiej. Na wtorek proponujemy placek po zbójnicku, czyli placek ziemniaczany z mięsnym sosem, czyli placek po zbójnicku. Sos przygotujemy szybko, bo użyjemy do niego mięsa mielonego.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - placek po zbójnicku

Składniki

1,5 kg ziemniaków

małe jajko

2 łyżki mąki pszennej

średnia cebula

500 g mięsa mielonego wieprzowego - np. łopatka

500 g pieczarek

2 duże cebule

łyżka sosu sojowego lub maggi

sól, pieprz, papryka słodka i ostra

pół szklanki bulionu

dwa ząbki czosnku

łyżka mąki

gęsta kwaśna śmietana do podania

garść posiekanej zielonej pietruszki

olej do smażenia

łyżka smalcu

Przygotowanie

Robimy sos. Siekamy czosnek i cebulę. Czyścimy i siekamy pieczarki. Na smalcu dusimy cebulę z czosnkiem, potem dodajemy pieczarki. Smażmy przez ok. 10 minut. Teraz dajemy na patelnię mięso, dodajemy przyprawy i znowu smażymy ok. 10 minut. Zalewamy całość bulionem, dusimy jeszcze chwilę. Sos zagęszczamy mąką i doprawiamy maggi. Ziemniaki ścieramy na tarce lub rozdrabniamy malakserem. Zostawiamy w misce na ok. 5 minut, żeby wytrąciła się woda. Wodę odlewamy. Ziemniaki odciskamy w dłoniach, Dodajemy mąkę, jajko, sól, starty jeden czosnku i jedną cebulę. Mieszamy. Rozgrzewamy olej na średniej patelni. Smażymy za jednym zamachem po jednym, dużym placku ziemniaczanym. Ma być złoty z obu stron. Placki układamy na talerzu, na środek dajemy gęsty, mięsny sos, placek składamy. Na wierzchu dajemy łyżkę śmietany i posypujemy pietruszką. Placek po zbójnicku gotowy. Smacznego!