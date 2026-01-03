Wołowina po burgundzku (boeuf bourguignon) pochodzi z Burgundii, jak sama nazwa wskazuje. Wymaga cierpliwości i czasu, ale tego akurat w niedzielę nam nie brakuje. Proponujemy przepis, rozpisany krok po kroku, dzięki któremu wołowina po burgundzku uda się znakomicie.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Składniki, potrzebne do przygotowania wołowiny po burgundzku, kupimy bez problemu w każdym sklepie. Musimy zaopatrzyć się w warzywa i dobrej jakości wołowinę. Przyda się też czerwone wino, potrzebna do duszenia mięsa. Wołowina po burgundzku świetnie smakuje z tłuczonymi ziemniakami lub po prostu ze świeżą bagietką.

Najlepsza wołowina na gulasz

Najlepsza wołowina na gulasz to mięso z łopatki, karkówki, pręgi lub udźca, które dzięki kolagenowi i przerostom tłuszczu po długim duszeniu stają się idealnie miękkie i soczyste, tworząc aromatyczny sos. Kluczem jest powolne duszenie mięsa na małym ogniu przez 2-3 godziny lub dłużej, aż rozpłynie się w ustach.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - wołowina po burgundzku

Składniki

  • 750 g wołowiny - np. szponder, karkówka lub karczek
  • 150 g surowego boczku
  • 2 marchewki
  • 2 cebule
  • 3 łodygi selera naciowego
  • 3 ząbki czosnku
  • 250 mln czerwonego, wytrawnego wina
  • 2 łyżki koncentratu pomidorowego
  • olej do smażenia
  • 1/2 litra bulionu
  • liść laurowy 2 sztuki
  • czarny pieprz ziarnisty 1 łyżka
  • tymianek 2 gałązki
  • kilka pieczarek
  • 2 łyżki mąki pszennej
  • 2 łyżki masła

Przygotowanie

Mięso i boczek kroimy w kostkę. Obieramy i czyścimy warzywa. Mięso oprószamy mąką i obsmażamy na złoty kolor. Odkładamy na bok. Potem na patelni smażymy boczek, dodajemy cebulę i czosnek, a potem warzywa. Pieczarki podsmażamy na końcu. Smażymy wszystko przez chwilę. Na końcu dodajemy koncentrat pomidorowy i smażymy jeszcze przez kilka minut. I teraz mięso i warzywa przenosimy do dużego garnka, dodajemy wszystkie przyprawy, bulion i wino. Gotujemy na małym ogniu przez ok. trzy godziny. Można też zapiekać wołowinę po burgundzku w piekarniku w żaroodpornym naczyniu z przykrywką. Mięso będzie rozpływać się ustach, a sos będzie aksamitny i aromatyczny. Smacznego!