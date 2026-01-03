Wołowina po burgundzku (boeuf bourguignon) pochodzi z Burgundii, jak sama nazwa wskazuje. Wymaga cierpliwości i czasu, ale tego akurat w niedzielę nam nie brakuje. Proponujemy przepis, rozpisany krok po kroku, dzięki któremu wołowina po burgundzku uda się znakomicie.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Składniki, potrzebne do przygotowania wołowiny po burgundzku, kupimy bez problemu w każdym sklepie. Musimy zaopatrzyć się w warzywa i dobrej jakości wołowinę. Przyda się też czerwone wino, potrzebna do duszenia mięsa. Wołowina po burgundzku świetnie smakuje z tłuczonymi ziemniakami lub po prostu ze świeżą bagietką.
Najlepsza wołowina na gulasz
Najlepsza wołowina na gulasz to mięso z łopatki, karkówki, pręgi lub udźca, które dzięki kolagenowi i przerostom tłuszczu po długim duszeniu stają się idealnie miękkie i soczyste, tworząc aromatyczny sos. Kluczem jest powolne duszenie mięsa na małym ogniu przez 2-3 godziny lub dłużej, aż rozpłynie się w ustach.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - wołowina po burgundzku
Składniki
- 750 g wołowiny - np. szponder, karkówka lub karczek
- 150 g surowego boczku
- 2 marchewki
- 2 cebule
- 3 łodygi selera naciowego
- 3 ząbki czosnku
- 250 mln czerwonego, wytrawnego wina
- 2 łyżki koncentratu pomidorowego
- olej do smażenia
- 1/2 litra bulionu
- liść laurowy 2 sztuki
- czarny pieprz ziarnisty 1 łyżka
- tymianek 2 gałązki
- kilka pieczarek
- 2 łyżki mąki pszennej
- 2 łyżki masła
Przygotowanie
Mięso i boczek kroimy w kostkę. Obieramy i czyścimy warzywa. Mięso oprószamy mąką i obsmażamy na złoty kolor. Odkładamy na bok. Potem na patelni smażymy boczek, dodajemy cebulę i czosnek, a potem warzywa. Pieczarki podsmażamy na końcu. Smażymy wszystko przez chwilę. Na końcu dodajemy koncentrat pomidorowy i smażymy jeszcze przez kilka minut. I teraz mięso i warzywa przenosimy do dużego garnka, dodajemy wszystkie przyprawy, bulion i wino. Gotujemy na małym ogniu przez ok. trzy godziny. Można też zapiekać wołowinę po burgundzku w piekarniku w żaroodpornym naczyniu z przykrywką. Mięso będzie rozpływać się ustach, a sos będzie aksamitny i aromatyczny. Smacznego!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję