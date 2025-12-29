Papieska sałatka to nic innego jak klasyczna niemiecka sałatka ziemniaczana. Uwielbiał ją papież Benedykt XVI. Sałatkę przygotujemy w kilka chwil z ogólnodostępnych i niedrogich składników. Dobrze ją zrobić na dwie godziny przed podaniem, żeby się przegryzła. Sałatka papieska pasuje świetnie do różnych mięs, wędlin i pasztetów. Można ją również zajadać po prostu ze świeżym pieczywem.

Sałatka papieska - przepis

Składniki

0,5 kg ziemniaków,

5 ogórków kiszonych,

5 jajek,

3 duże łyżki majonezu,

1 łyżka musztardy,

pieprz, sól

1 czerwona cebula

koperek lub szczypiorek do posypania

Przygotowanie

Ziemniaki gotujemy w mundurkach. Gdy są miękkie, studzimy je, obieramy i kroimy w kostkę. Gotujemy jajka na twardo i kroimy je w plasterki. Kroimy w kostkę ogórki kiszone. Cebulę obieramy i kroimy w piórka. Robimy sos z majonezu i musztardy, doprawiamy go. W misce mieszamy delikatnie składniki i polewamy je sosem. Znowu mieszamy. Sałatka papieska gotowa. Smacznego!