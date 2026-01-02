Jak zrobić idealną panierkę do smażonej ryby? Taką, która nie odpadnie, będzie pyszna i sprawi, że ryba nie wyschnie podczas smażenia i nie nasiąknie tłuszczem? Niby każdy wie, jak to zrobić. Bułka tarta, może jajko, mąka, płatki kukurydziane albo migdałowe. Ale diabeł tkwi w szczegółach, jak mówi ludowe przysłowie.

Jak smażyć panierowaną rybę?

Po pierwsze, panierowaną rybę zawsze smażymy na dobrze rozgrzanym tłuszczu. To jeden z trików na panierkę do ryby jak w smażalni, który warto poznać. Smażymy rybę na średnim ogniu przez kilka minut z każdej strony, aż panierka będzie złocista i chrupiąca, a mięso soczyste. Odpowiednia kontrola temperatury to klucz do przygotowania idealnej, smażonej ryby w panierce.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Ryby trzeba jeść, to świetne, lekkostrawne źródło białka. Mięso ryb zawiera też jakże cenne kwasy omega-3. Warto wybierać przede wszystkim tłuste ryby morskie. Choć tak naprawdę, jedzmy te ryby, które nam smakują. Nie unikajmy też ryb, których do tej pory nie znaliśmy. W sklepach można kupić już np. doradę, morską rybę, która ma delikatne, kruche i soczyste mięso o bogatym, lekko słodkawym smaku. Do przygotowanie piątkowego dania, czyli ryby w chrupiącej panierce, potrzebujemy zaledwie kilku składników, a smak będzie niezrównany. Danie to będzie też zawierało wszystko, co mieć powinno, czyli białko i warzywa. Nie zapomnijmy jednak o podaniu surówki.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - ryba w najlepszej, chrupiącej panierce

Składniki

500 g filetów białej ryby - np. dorsz lub morszczuk

olej lub masło klarowane do smażenia

bułka tarta lub panko

mąka

sól, pieprz

sok z cytryny

Przygotowanie

Oczyszczoną rybę kroimy, a potem nacieramy solą i sokiem z cytryny. Odstawiamy na pół godziny. Potem rybę dokładnie wycieramy ręcznikiem papierowy, żeby była sucha. Bułkę tartą mieszamy z mąką w proporcji 1 do 1. W tej mieszance obtaczamy dokładnie kawałki ryby i natychmiast smażymy na dobrze rozgrzanym tłuszczu o wysokiej temperaturze dymienia. Możemy użyć panko, czyli japońskiego rodzaju bułki tartej, która ma inną teksturę - jest grubsza i ma większe płaty, przez co jest bardziej chrupiąca.