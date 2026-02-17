Czym jest stan zapalny i dlaczego dieta ma znaczenie

Stan zapalny jest naturalną reakcją obronną organizmu. Problem pojawia się wtedy, gdy utrzymuje się długo i bez wyraźnej przyczyny. Przewlekły stan zapalny sprzyja chorobom serca, cukrzycy typu 2, otyłości, problemom jelitowym oraz pogorszeniu funkcji mózgu. Jednym z głównych czynników podtrzymujących zapalenie jest dieta bogata w cukier, tłuszcze trans i wysoko przetworzone produkty.

Produkty, które nasilają stany zapalne

Do najczęstszych zapalnych składników codziennej diety należą: słodycze, słodzone napoje, białe pieczywo, fast foody, wędliny niskiej jakości oraz nadmiar alkoholu. Ich regularne spożywanie obciąża układ odpornościowy i utrudnia regenerację organizmu.

Kuchnia przeciwzapalna – co powinno znaleźć się na talerzu

Dieta przeciwzapalna opiera się na prostych, naturalnych produktach. Kluczową rolę odgrywają warzywa, dobre tłuszcze, ryby morskie, zioła i produkty bogate w antyoksydanty. Regularne ich spożywanie pomaga wyciszyć procesy zapalne i poprawia ogólne samopoczucie.

Przepis 1: Zupa przeciwzapalna z soczewicą i kurkumą

Składniki: czerwona soczewica, marchew, cebula, czosnek, oliwa z oliwek, kurkuma, imbir, bulion warzywny.

Przygotowanie: warzywa podsmażyć krótko na oliwie, dodać soczewicę i przyprawy, zalać bulionem i gotować 20 minut.

Przepis 2: Łosoś pieczony z warzywami i oliwą

Składniki: filet z łososia, cukinia, papryka, brokuł, oliwa z oliwek, cytryna, zioła.

Przygotowanie: wszystko ułożyć na blasze, skropić oliwą i piec 20 minut.

Przepis 3: Kolacja regenerująca – hummus z warzywami

Składniki: ciecierzyca, tahini, oliwa, cytryna, czosnek, marchew, seler naciowy.

Przygotowanie: składniki zmiksować na gładką pastę, podawać z warzywami.

Jak jeść przeciwzapalnie na co dzień

Najważniejsza jest regularność i prostota. Nie trzeba eliminować wszystkiego naraz – wystarczy stopniowo zwiększać ilość warzyw, zdrowych tłuszczów i domowych posiłków. Już po kilku tygodniach wiele osób zauważa poprawę energii, snu i trawienia.

Zbiorcza lista zakupów

Warzywa: marchew, cebula, czosnek, brokuł, cukinia, papryka.

Strączki: soczewica, ciecierzyca.

Ryby: łosoś.

Tłuszcze i dodatki: oliwa z oliwek, tahini, cytryna, kurkuma, imbir, zioła.