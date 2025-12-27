Zupa wiedeńska to potrawa, którą zajadają się mieszkańcy stolicy Austrii, Wiednia. Na pierwszy rzut oka niepozorna, ale bardzo smakowita. To klarowna zupa gotowana na bulionie.
Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny
Wiedeńska zupa ziemniaczana z suszonymi grzybami to świetne połączenie smaków. Są tu grzyby, ziemniaki i inne warzywa. Łatwa do przygotowania, niedroga, rozgrzeje w chłodne dni, doda otuchy i polepszy humor. Będzie idealna po świątecznym biesiadowaniu.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa wiedeńska, rozgrzewająca klasyka
Składniki
- 50 dag ziemniaków
- 2 czubate łyżki masła
- 1 łyżka mąki
- 1 dag suszonych grzybów
- 1 średnia cebula
- 1 marchewka
- poł małego pora - biała część
- pół łyżeczki kminku
- duży ząbek czosnku
- liść laurowy, kilka kulek ziela angielskiego
- łyżka posiekanej natki pietruszki
- sól i pieprz do smaku
- 1,5 litra bulionu warzywnego - może być z kostki
Przygotowanie
Grzyby moczymy w niewielkiej ilości ciepłej wody - zostawiamy na godzinę. Obieramy ziemniaki, myjemy je i kroimy w kostkę. Grzyby odcedzamy, wodę zachowujemy. Grzyby kroimy w paski. Bulion wlewamy do garnka, dodajemy wodę, w której moczyły się grzyby. Wrzucamy ziemniaki, pokrojone grzyby, ziele angielskie, liść laurowy i gotujemy do miękkości. Dodajemy posiekanego pora i startą na tarce o grubych oczkach marchewkę. Dodajemy kminek. Gotujemy ok. 10 minut. Teraz rozpuszczamy na patelni masło, dodaje posiekany czosnek i cebulę - podsmażamy, aż się zeszklą. Dodajemy na patelnie mąkę, hartujemy chochelką zupy. Zasmażkę dodajemy do zupy i dokładnie mieszamy. Zupę zagotowujemy. Podajemy zupę wiedeńską posypaną posiekaną zieleniną. Smacznego!
