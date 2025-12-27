Zupa wiedeńska to potrawa, którą zajadają się mieszkańcy stolicy Austrii, Wiednia. Na pierwszy rzut oka niepozorna, ale bardzo smakowita. To klarowna zupa gotowana na bulionie.

Wiedeńska zupa ziemniaczana z suszonymi grzybami to świetne połączenie smaków. Są tu grzyby, ziemniaki i inne warzywa. Łatwa do przygotowania, niedroga, rozgrzeje w chłodne dni, doda otuchy i polepszy humor. Będzie idealna po świątecznym biesiadowaniu.

Składniki

50 dag ziemniaków

2 czubate łyżki masła

1 łyżka mąki

1 dag suszonych grzybów

1 średnia cebula

1 marchewka

poł małego pora - biała część

pół łyżeczki kminku

duży ząbek czosnku

liść laurowy, kilka kulek ziela angielskiego

łyżka posiekanej natki pietruszki

sól i pieprz do smaku

1,5 litra bulionu warzywnego - może być z kostki

Przygotowanie

Grzyby moczymy w niewielkiej ilości ciepłej wody - zostawiamy na godzinę. Obieramy ziemniaki, myjemy je i kroimy w kostkę. Grzyby odcedzamy, wodę zachowujemy. Grzyby kroimy w paski. Bulion wlewamy do garnka, dodajemy wodę, w której moczyły się grzyby. Wrzucamy ziemniaki, pokrojone grzyby, ziele angielskie, liść laurowy i gotujemy do miękkości. Dodajemy posiekanego pora i startą na tarce o grubych oczkach marchewkę. Dodajemy kminek. Gotujemy ok. 10 minut. Teraz rozpuszczamy na patelni masło, dodaje posiekany czosnek i cebulę - podsmażamy, aż się zeszklą. Dodajemy na patelnie mąkę, hartujemy chochelką zupy. Zasmażkę dodajemy do zupy i dokładnie mieszamy. Zupę zagotowujemy. Podajemy zupę wiedeńską posypaną posiekaną zieleniną. Smacznego!