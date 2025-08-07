Pasta al forno, czyli makaron prosto z pieca, to danie, za którym przepadają Włosi. Jest smakowite, sycące i proste w przygotowaniu. Można je jeść na gorąco, można też zabrać ze sobą do pracy lub na plażę. Jeśli wybierzecie się na plażę w Neapolu lub okolicach, na pewno zobaczycie ludzi, zajadających się taką zapiekanką w porze obiadu, czyli pranzo.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Z pasta al forno, czyli zapiekanką z makaronu, jest podobnie jak u nas z bigosem. Każda pani domu przygotowuje ją nieco inaczej. Podstawa to makaron, mięsny sos i ser. Sos mięsno-pomidorowy do zapiekanki można gotować długo, zgodnie z wszelkimi regułami sztuki. Świetny będzie też, jeśli poświęcimy mu trochę mniej czasu. To danie to aromatyczna uczta dla wszystkich, którzy kochają makaron, Włochy i dobrą kuchnię. Sos pomidorowy jest aromatyczny, a rozpływający się ser nadaje niezwykłej kremowości zapiekance. Przygotowanie tego smakołyku jest proste, składniki kupimy z łatwością.

Reklama

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - świetna zapiekanka z Neapolu

Składniki

300 g makaronu - najlepiej świderki, rurki lub penne

400 g mięsa mielonego

2 kulki sera typu mozzarella

1 duża cebula

4 ząbki czosnku

500 ml passaty pomidorowej

Oliwa do smażenia

Sól i pieprz do smaku

kilka gałązek bazylii

100 g startego twardego sera

Tłuszcz do formy

Przygotowanie

Obieramy i siekamy cebulę oraz czosnek. Podsmażamy cebulę i czosnek na oliwie. Gdy się zeszklą, wrzucamy na patelnie mięso i smażymy. Po ok. 10 minutach dodajemy przyprawy i wlewamy passatę pomidorową. Dusimy przez ok. 10 minut. W tym czasie gotujemy makaron al dente. W dużej misce mieszamy makaron z sosem mięsno-pomidorowym. Formę żaroodporna smarujemy oliwą. Zapiekanka będzie się składała z trzech warstw. Mozzarellę dzielimy na dwie części. Składamy zapiekankę. Najpierw jedna warstwa makaronu z sosem, na to plasterki sera typu mozzarella; potem druga warstwa makaronu i sera typu mozzarella, na to trzecia warstwa makaronu z sosem - tę ostatnią warstwę posypujemy startym serem. Rozgrzewamy piekarnik do 180°C. Zapiekankę pieczemy przez około 25-30 minut, aż ser na wierzchu się roztopi i zacznie delikatnie się rumienić. Pasta al forno, czyli zapiekanka prosto z Neapolu, gotowa. Smacznego!