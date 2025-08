Koperek jest teraz bardzo aromatyczny. Warto więc wykorzystać ten czas i używać koperku do wielu dań. Trochę zapomniana, ale pyszna, jest zupa koperkowa. Dodamy do niej pulpeciki drobiowe, dzięki czemu będziemy mieć pełnowartościowy obiad jednodaniowy.

Koperek na zdrowie

Koperek pięknie pachnie. Chętnie dodajemy do zup czy sałatek. Mało jednak osób wie, że koperek jest bardzo zdrowy. To świetne źródło witaminy C. Koperek dostarcza również witaminy z grupy B, witaminę A, D, E i K, a także minerały takie jak fosfor, żelazo i wapń.

Reklama

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Zupa koperkowa z pulpecikami to pełnowartościowe i pyszne dani. Jest też niedroga. To bardzo aromatyczna, letnia zupa. Można ją oczywiście zrobić o każdej porze roku, bo koperek jest teraz dostępny bez przerwy, ale latem smakuje wyjątkowo. Do zupy dodamy pulpeciki z mięsa drobiowego, dzięki czemu zupa będzie mieć odpowiednią porcję białka. Podajmy tę zupę z kromką pysznego, świeżego chleba lub z grzankami z bagietki.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - zupa koperkowa z pulpecikami

Składniki

1,5 litra wody

duży pęczek koperku

500 g piersi z kurczaka

2 marchewki

por

pół selera

cebula

ząbek czosnku

4 ziemniaki

250 ml śmietany do zup

sól, pieprz

jajko

2 łyżki bułki tartej

ziele angielskie - 2 kulki, pieprz - 4 kulki, 2 liście laurowe

2 łyżki mąki pszennej

Przygotowanie

Gotujemy bulion. Warzywa - cebulę, marchew, seler, por dokładnie myjemy i obieramy. Wkładamy włoszczyznę do zimnej wody. Dodajemy ziele angielskie, pieprz i liść laurowy oraz umyte grube łodyżki koperku. Gotujemy na średnim ogniu, aż warzywa zmiękną. W tym czasie przygotowujemy klopsiki. Mięso mielimy, dodajemy jajko, przeciśnięty przez praskę czosnek, bułkę tartą, sól i pieprz. Masę mięsną dokładnie wyrabiamy. Formujemy maleńkie pulpeciki, które delikatnie obtaczamy w mące. Koperek siekamy drobno. Z bulionu wyławiamy warzywa - będą świetne na sałatkę. Do gotującego się bulionu wrzucamy pulpeciki. Gdy już wrzucimy wszystkie, gotujemy je w bulionie przez ok. 10 minut. Potem zaciągamy zupę śmietaną i dodajemy drobno posiekany koperek. Próbujemy zupę i ewentualnie doprawiamy solą i pieprzem. Zupa koperkowa z pulpecikami jest gotowa. Smacznego!