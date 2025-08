Marynowanie papryki to nie jest skomplikowana sprawa. Papryka konserwowa to jeden z najpopularniejszych domowych przetworów. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że paprykę konserwową można kupić w sklepie. Nie będzie jednak tak dobra, jak ta przygotowana w domu. Jak marynować paprykę, żeby na długo zachowała swój smak? Mamy świetny, sprawdzony przepis doskonałej kucharki, siostry Anastazji.

Konserwowa papryka - smakowity przebój

Paprykę konserwową z powodzeniem można dodawać do kanapek, sałatek. Będzie idealnym uzupełnieniem wszelkich zimnych mięs czy do serów. Nadaje się też na smakowitą przekąskę. Sierpień to idealny miesiąc, by zacząć marynować paprykę. Jest wtedy już jędrna, mięsista i słodka.

Reklama

Konserwowa papryka - przepis siostry Anastazji

Składniki

2 kg papryki w kolorach czerwonym i żółtym

800 ml wody

150 ml octu białego

1 łyżka soli

150 g cukru

8 ziarenek ziela angielskiego

12 ziarenek pieprzu

4 liście laurowe

4 łyżki oliwy z oliwek

Przygotowanie

Przygotowujemy cztery litrowe słoje z zakrętkami - dokładnie je myjemy i wyparzamy razem z zakrętkami. Paprykę myjemy i czyścimy z gniazd nasiennych. Kroimy paprykę w paski i upychamy ciasno w słoikach. Na wierzch papryki w każdym słoiku kładziemy po 2 ziarenka ziela angielskiego, 3 ziarenka pieprzu i 1 liść laurowy. Robimy zalewę. W garnku mieszamy ocet, wodę, sól i cukier. Podgrzewamy na dużym ogniu, ciągle mieszając aż do zagotowania. Kiedy sypkie składniki się rozpuszczą, zalewamy wrzącą zalewą paprykę w słoikach. Słoiki szczelnie zakręcamy i przystępujemy do pasteryzacji. Dno dużego garnka wyściełamy ściereczką. Ustawiamy słoiki w garnku. Wlewamy wodę tak, by sięgała do połowy słoików i pasteryzujemy je we wrzątku przez ok. 10 minut. Można także pasteryzować paprykę konserwową siostry Anastazji w piekarniku, w temperaturze na 110 st. Celsjusza przez 30 minut. Paprykę konserwową przechowujemy w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu. Dobra będzie po mniej więcej dwóch tygodniach.