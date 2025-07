Ogórki po meksykańsku to rewelacyjny pomysł na pyszne przetwory na zimę. Są świetne, nadają się jako dodatek do kanapek czy sałatek. Można też je zajadać jako przekąskę. Idealnie nadają się do zimnych mięs i pasztetów. Są chrupiące, pikantne i delikatnie słodkie.

Ogórki po meksykańsku - przepis

2 kg małych ogórków gruntowych

główka czosnku

8 łyżek oliwy

2 łyżeczki chilli (ostrej papryki)

4 łyżki soli kamiennej

1 łyżka słodkiej papryki

1,5 szklanki octu spirytusowego 10 % - 1 i 3/5 szklanki

300 ml wody

szklanka cukru

ziele angielskie, liście laurowe, czarny pieprz ziarnisty

Przygotowanie

Ogórki myjemy, osuszamy i kroimy w grube plasterki. Posypujemy solą i zostawiamy na kilka godzin, żeby puściły sok. Potem ogórki odsączamy, dodajemy do nich ostrą paprykę, słodką paprykę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Zagotowujemy ocet z cukrem i olejem, tworząc słodko-kwaśną zalewę. Dodajemy liście laurowe, ziele angielskie i pieprz. Gorącą zalewą zalewamy ogórki w słoikach. Ogórki nie mogą wystawać ponad poziom zalewy. Dobrze zakręcamy słoiki i pasteryzujemy we wrzącej wodzie przez ok. 10 minut. Odstawiamy w chłodne i ciemne miejsce. Smacznego.