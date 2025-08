Pamigiana to przysmak z południa Włoch. Neapolitańczycy twierdzą, że to ich danie, a mieszkańcy Sycylii - że ich. Bez względu na to, gdzie po raz pierwszy przygotowano tę zapiekankę, pewne jest to, że jest pyszna.

Parmigiana - skąd taka nazwa?

Dlaczego parmigiana nazywa się parmigiana? Pierwsze myśl - chodzi o parmezan. Otóż nie, nazwa pochodzi z sycylijskiego, w którym oznacza "deszczułki w żaluzjach". Parmigianę przygotowuje się z bakłażanów lub cukinii. Do tego dobry ser, pyszne pomidory, oliwa z oliwek i to już wystarczy. Parmigianę podajmy po prostu z bagietką.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Sezon na cukinie i pomidory w pełni. Trzeba z tego korzystać. Do naszej sycylijskiej zapiekanki użyjemy więc świeżych cukinii. Jest ich teraz pod dostatkiem w sklepach i na bazarach. Musimy też zaopatrzyć się w dobrej jakości ser typu mozzarella i starty twardy ser - może być parmezan, może być np. nasz bursztyn. Ale z innym też wyjdzie dobrze.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - sycylijska zapiekanka

Składniki

1,5 kg cukinii

ok. 300 g sera typu mozzarella

200 g startego parmezanu

200 g kiełbasy krakowskiej podsuszanej - można pominąć

700 ml gęstego przecieru pomidorowego

oliwa z oliwek

ząbek czosnku

bazylia

sól i pieprz

olej do smażenia

kilka gałązek świeżej bazylii

3 jajka

4 łyżki bułki tartej

2 łyżki mąki

Przygotowanie

Cukinię myjemy i kroimy wzdłuż na cienkie plastry. Plastry cukinii solimy, obtaczamy w mące, potem w rozbełtanym jajku, a następnie w bułce tartej. Tak przygotowaną cukinię obsmażamy partiami na oleju na patelni z każdej strony, aż zmięknie i się zrumieni. Uwaga, po każdej partii cukinii wycieramy patelnię papierowym ręcznikiem, bo kawałki bułki tartej mogą się przypalać. Na czystej patelni rozgrzewamy dwie łyżki oliwy z oliwek, wrzucamy posiekany czosnek i gdy się lekko podsmaży, wlewamy passatę pomidorową. Dorzucamy dwie gałązki bazylii i dusimy całość przez ok. 5 minut na wolnym ogniu. Potem wyjmujemy bazylię - niech sos pomidorowy chwilę przestygnie. Potem składamy sycylijską zapiekankę. Naczynie żaroodporne smarujemy delikatnie oliwą, układamy warstwę cukinii, na warstwa sosu pomidorowego, plasterki mozzarelli i starty parmezan. Operację powtarzamy. Na wierzchu zapiekanki powinien znaleźć się ser. Zapiekamy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez ok. pół godziny. Zapiekankę sycylijską z cukinii podajemy ze świeżą bagietką, posypaną listkami bazylii. Smacznego!