Gdy mówimy o przygotowaniu mięsa "po wiedeńsku" mamy na myśli smażenie go w złotej panierce. Tradycyjny wiener schnitzel przygotowuj się z cielęciny. Można tak podawać rożen rodzaje mięs. Tym razem proponujemy tak podać kurczaka.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Składniki na to danie mamy pod ręką. Mięso z kurczaka dostępne jest w każdym sklepie. Przywykliśmy do częstego jadania piersi z kurczaka. Tym razem proponujemy przygotować na niedzielny obiad udka z kurczaka, a konkretne ich górną część, bez tzw. pałki. To szybki i prosty pomysł na obiad dla całej rodziny. To danie sprawdzi się doskonale na wyjątkowe okazje. Można je podać z ziemniakami i ulubioną surówką.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - udka z kurczaka po wiedeńsku

Składniki

4 udka z kurczaka - górna część, bez tzw. pałki

1 duże jajko (albo 2 małe)

3 łyżki mąki

6 łyżek bułki tartej

co najmniej 300 g masła klarowanego

sól, pieprz (do smaku)

cytryna (do podania)

Przygotowanie

Z udek kurczaka wyjmujemy kości, mięso delikatnie rozbijamy, nacieramy solą i pieprzem. Tak przygotowane kotlety panierujemy najpierw w mące, potem w jajku i na końcu w bułce tartej. Smażymy na złoty kolor z obu stron na rozgrzanym maśle klarowanym. Smacznego! Udka z kurczaka po wiedeńsku podajemy z plasterkiem cytryny na wierzchu.