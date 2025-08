Gyros to popularne greckie danie mięsne. Mięso, opiekane na wielkim rożnie, pachnące przyprawami, podaje się zawinięte w pszenny, cienki placek z dodatkiem warzyw i sosu. A gdyby tak przygotować zupę, która będzie pełna warzyw, mięsa i będzie mieć aromat greckiej mieszanki przypraw do gyros. Proponujemy, by ugotować ją w sobotę.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Do tej zupy dodamy przyprawę gyros. Można kupić gotową mieszkankę, można ją zrobić samemu. W skład tej przyprawy wchodzą m.in. papryka słodka, gorczyca, kolendra, majeranek, jałowiec, rozmaryn, pieprz czarny, chili, ziele angielskie oraz gałka muszkatołowa. Wystarczy je wymieszać i już. Do zupy gyros dodamy mięso z piersi kurczaka i warzywa.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - zupa gyros

Składniki

4 papryki - czerwona, żółta, zielona

1 puszka kukurydzy

4 ząbki czosnku

2 większe czerwone cebule

1 litr bulionu, może być warzywny

1 szklanka słodkiej śmietanki

puszka pomidorów pokrojonych w kostkę

sól, pieprz, przyprawa gyros, ostra papryka

4 łyżki oleju

Przygotowanie

Mięso z kurczaka czyścimy z błon i kroimy w kostkę. Przekładamy do miski, nacieramy przyprawami i łyżką oleju. Dodajemy jeden przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku, dobrze mieszamy . Odstawiamy na kwadrans. Paprykę myjemy, czyścimy z nasion i kroimy w paski. Ciekamy cebule i czosnek. Rozgrzewamy olej na patelni. Podsmażamy cebulę z czosnkiem, a gdy się zeszklą dodajemy paprykę. Smażymy, aż papryka zacznie mięknąć. Do garnka wlewamy bulion, dodajemy do niego warzywa i gotujemy. W tym czasie na patelnię, na której smażyły się warzywa wrzucamy zamarynowane mięso kurczaka. Smażymy przez ok. 3 min., Mieszamy, żeby kurczak obsmażył się z każdej strony. Gdy już będzie obsmażony, dodajemy go do garnka z bulionem i warzywami, wlewamy pomidory, dorzucamy kukurydzę i gotujemy ok. 15 minut. Potem zupę zaprawiamy śmietanką i doprawiamy do smaku. Zupę gyros podajemy posypaną posiekaną, zieloną pietruszką. Smacznego.