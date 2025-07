Borówki to owoce, które są zdrowe i pożywne. Można je jeść nawet będąc na diecie. To owoce, które zawierają witaminy A, C, E, K, witaminy z grupy B (w tym kwas foliowy). Witamina C i E, jako antyoksydanty, pomagają w walce z wolnymi rodnikami i wspierają odporność.

Ciasto z borówkami od Ewy Wachowicz. Piecze się je w kilka minut

Borówki to owoce, które są bogate w błonnik a także wspomagają trawienie i regulują pracę jelit. Zawierają również antocyjany, które nadają im kolor i działają przeciwzapalnie oraz przeciwutleniająco. Można je jeść na surowo, dodawać do owsianki albo odżywczych koktajli.

Ewa Wachowicz proponuje zrobić z nimi ciasto. Jego pieczenie zajmuje dosłownie kilka minut. Smaku dodaje jej beza. W połączeniu z kruchym ciastem i słodko-kwaśnymi owocami jest deserem, który podbije podniebienie niejednego smakosza słodkości. Oto przepis na ciasto borówkowe od Ewy Wachowicz.

Ciasto borówkowe od Ewy Wachowicz - składniki

300 g - mąki

200 g - masła

3 - żółtka

100 g - cukru pudru

1 - cukier waniliowy

Beza

3 - białka

6 łyżek - cukru pudru

Nadzienie

400 g - borówek świeżych lub mrożonych

½ szklanki - wody

1 łyżka - cukru

1 łyżka - mąki ziemniaczanej lub kisielu

150 g - dżemu

Ciasto borówkowe od Ewy Wachowicz - przygotowanie