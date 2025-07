Ogórki to warzywo bez którego chyba nikt nie wyobraża sobie przetworów przygotowywanych latem. Najczęściej kisimy je albo marynujemy. W takiej postaci są klasycznym i naprawdę świetnym dodatkiem do kanapek, surówek czy sałatek. Ogórki to także rewelacyjna przekąska lub przystawka, którą można zaserwować podczas przyjęć i imprez.

Sałatka z ogórków z sosem pomidorowym. Tylko tak je pokrój

Ogórki można także wykorzystać do zrobienia sałatki i zamknąć ją w słoikach. Jednym z przepisów, jakie warto przetestować i przygotować na zimę jest sałatka z ogórków z sosem pomidorowym. Często nazywa się ją "ogórkami po cygańsku" lub "cygańską sałatką". Można ją kupić w sklepie, ale o wiele lepiej smakuje przygotowana samodzielnie w domu. Zamiast cukru można do nich dodać ksylitolu albo miodu.

Ogórki do tej sałatki dobrze jest pokroić w plasterki i w takiej postaci wymieszać z sosem a potem nałożyć do słoików. Ta sałatka świetnie smakuje jako dodatek do pieczonych mięs i burgerów. Sprawdzi się też podczas przyjęć jako dodatek np. do wędlin. Jak zrobić sałatkę z ogórków z sosem pomidorowym? Oto przepis na "sałatkę cygańską".

Sałatka z ogórków z sosem pomidorowym - składniki

3 kg ogórków gruntowych,

4 cebule,

2 łyżki soli kamiennej niejodowanej,

500 g koncentratu pomidorowego.

100 g cukru,

50 ml octu jabłkowego,

100 ml oleju.

Sałatka z ogórków z sosem pomidorowym - przygotowanie