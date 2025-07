To smak dzieciństwa. Pyszne placki, którymi zajadaliśmy się w wakacje. Prosty przepis, bez zbędnego kombinowania i wymyślania.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Te placki zrobimy szybko, a efekt będzie piorunujący. Będą smakować i dużym, i małym. Są już wczesne jabłka. Papierówki będą idealnie nadawały się do przygotowania placków. Są kwaskowe i świetnie będą się komponowały z cukrem pudrem, którym posypiemy placki. A do popicia - kefir, jogurt i maślanka.

Reklama

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - placki z jabłkami na kefirze

Składniki

3 jajka

200 g mąki

4 średnie papierówki

200 ml kefiru

szczypta soli

olej do smażenia

cukier puder do posypania

Przygotowanie

Do miski wbijamy jajka, dodajemy mąkę, sól i kefir. Mieszamy energicznie. Można do tego użyć miksera. Ma powstać gładkie ciasto o konsystencji gęstej śmietany odstawić. Odstawiamy je na 10 minut, żeby odpoczęło. Jabłka obieramy ze skórki, wycinamy gniazda nasienne i kroimy w kostkę. Dodajemy do ciasta i mieszamy. Na patelni rozgrzewamy olej. Smażymy niewielkie placki - z obu stron na złoty kolor. Usmażone placki z jabłkami na kefirze odsączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Posypujemy cukrem pudrem i od razu podajemy. Smacznego!