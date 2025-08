Co to jest dukkah?

Ci, którzy lubią jeździć do Egipty, znają doskonale dukkah, czyli mieszanka przypraw i uprażonych orzechów. Można z powodzeniem przygotować jej prostą wersję w domu i dodawać do mięs, ryb czy sałatek.

Przepis na dukkah

Składniki

3 łyżki pistacji

3 łyżki wyłuskanych ziaren słonecznika

3 łyżki ziaren sezamu

3 łyżki kolendry w ziarnach

1 łyżka kminu rzymskiego w ziarnach

1 łyżeczka pieprzu białego w ziarnach

1 łyżeczka nasion fenkułu włoskiego

1 łyżeczka słodkiej czerwonej papryki w proszku

1 łyżeczka soli morskiej

Przygotowanie

Orzeszki i pestki podprażamy na patelni. Potem wszystkie składniki ubijamy w moździerzu. Dodajemy do mieszanki orzechów i przypraw sól. Można pominąć niektóre przyprawy czy orzeszki i przygotować swoją wersję, używając np. pestek z dyni, bo akurat takie mamy pod ręką. Dukkah przechowujemy w szczelnie zakręconym słoiku.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Do przyrządzenia tej potrawy weźmy ulubioną morska rybę. My w przepisie proponujemy łososia, ale można go zastąpić inną rybą. Najlepszy będzie filet ze skórką. Gdy będzie piekła się ryba, możemy obok wrzucić np. trochę ziemniaków i cukinii. Wtedy za jednym zamachem będziemy mieć cały obiad. Do tego jeszcze oczywiście koniecznie surówka.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - łosoś pieczony po egipsku

Składniki

600 g łososia - filet ze skórą

4 łyżki dukkah

2 łyżki oleju

do podania - cytryna i zielona pietruszka

Przygotowanie

Łososia myjemy i układamy w żaroodpornym naczyniu, wysmarowanym 1 łyżką oleju, skórą do dołu. Pieczemy ok. 15 minut w temperaturze ok. 180 stopni. Po tym czasie wyciągamy naczynie i smarujemy rybę dukkah wymieszaną z łyżką oleju. Pieczemy jeszcze ok. 10 minut. Smacznego! Łosoś pieczony po egipsku gotowy.