Ogórki można przygotowywać na wiele sposobów - kiszone, konserwowe, jako sałatka no i oczywiście konserwowe. Krokodylki to niewielkie ogórki marynowane w octowo-olejowej zalewie z dodatkiem chili i czosnku. Mają wyrazisty, słodko-pikantny smak. Pasują do kanapek, wędlin i serów, są świetną przekąską na imprezach. Są tak dobre, że aż trudno powstrzymać się przed wyjadaniem ich prosto ze słoika.

Tylko gruntowe ogórki

Do przygotowania krokodylków użyjemy niewielkich ogórków gruntowych. Muszą być jędrne i świeże. Sprawdźmy też, czy nie są uszkodzone. Ogórki pokroimy na połówki - wtedy to będą prawdziwe krokodylki.

Przepis - ogórki krokodylki w pikantnej zalewie

Składniki

2 kg małych, świeżych ogórków gruntowych,

500 g cukru,

370 ml octu,

8 łyżek oleju roślinnego,

3 łyżki soli,

1 główka czosnku,

1,5 łyżeczki papryczki chili,

1 łyżeczka pieprzu

Przygotowanie

Ogórki starannie myjemy i zalewamy zimną wodą. Ogórki odstawiamy na dwie godziny. Potem je dokładnie osuszamy. Kroimy je na połowy, zasypujemy solą i odstawiamy na kilka godzin, żeby puściły sok. Potem odsączamy ogórki z płynu, dodajemy do nich chili, pieprz oraz czosnek przeciśnięty przez praskę. Dokładnie mieszamy. Przygotowujemy zalewę - zagotowujemy wodę z octem, cukrem i olejem. Ogórki wkładamy do dobrze umytych i wyparzonych słoików. Gorącą zalewę wlewamy do słoików z ogórkami i odstawiamy je na na kilka godzin, np. na całą noc. Potem słoiki dobrze zakręcamy i pasteryzujemy przez ok. 15 minut. Krokodylki przechowujemy w zimnym i ciemnym miejscu. Ogórki krokodylki dobre do jedzenia będą już po 2, 3 tygodniach.