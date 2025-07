Tradycyjnie knedle przygotowuje się z ciasta ziemniaczanego. Jest więc z nimi trochę roboty. Proponujemy ciasto łatwiejsze. Robi się je szybciej i jest bardzo smaczne. Knedle są leniwe, o mniej przy nich pracy, ale są równie pyszne, a może nawet jeszcze pyszniejsze niż te tradycyjne.

Knedle - historia

Nazwa "knedel" pochodzi od niemieckiego słowa "knödel", czyli kluska. Przygotowuje się je w Niemczech, Austrii i Czechach. Miewają nadzienie wytrawne, ale często robione są na słodko. Knedle z morelami to wielki przysmak w Czechach.

Świeże morele trzeba jeść w sezonie

Morele są pyszne, aromatyczne i delikatne. Sezon na morele w Polsce to lipiec i sierpień. Trzeba się nimi teraz najeść, bo świeże morele trudno przechować. Morele, zarówno świeże, jak i suszone, mają wiele witamin - A, C, E, z grupy B - a także potas, żelazo, błonnik oraz antyoksydanty takie jak beta-karoten i flawonoidy. Składniki na leniwe knedle z morelami kupimy z łatwością. To danie pyszne i nie kosztuje wiele. Warto zajrzeć na lokalny bazarek i kupić świeże morele.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - leniwe knedle z morelami

Składniki

250 g tłustego twarogu

1 jajko

1 łyżka mąki ziemniaczanej

Ok. 1/2 szklanki mąki

morele - pół kilograma

50 g masła

kilka łyżek bułki tartej

Przygotowanie

W misce dokładnie rozgniatamy twaróg widelcem. Dodajemy jajko, mąkę i szybko wyrabiamy ciasto. Ciasto kładziemy na stolnicy. Jeśli jest za rzadkie, dodajemy trochę mąki. Z ciasta formujemy wałek o średnicy ok. 4 cm i kroimy plasterki o grubości ok. 2 cm. Każdy kawałek ciasta lekko ugniatamy, kładziemy na niego morelę bez pestki. Dokładnie oblepiamy morelę ciastem. Formujemy zgrabne kulki. Zagotowujemy lekko osoloną wodę. Knedle wrzucamy na wrzątek i gotujemy ok. 4 minuty po tym, jak wypłyną na wierzch. Podajemy polane bułką tarta zrumienioną na maśle. Leniwe knedle z morelami gotowe. Smacznego!