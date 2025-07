Kurki to grzyby, które latem pojawiają się na straganach i w sklepach. Świetnie smakują jako dodatek do jajecznicy, sosów do mięs. Idealnie jest zajadać się nimi usmażonymi na maśle z dodatkiem kromki chleba.

Co zrobić, by były smaczne? Jak pozbyć się z nich goryczy, ale nie pozbawić ich jędrności? Jest na to kilka prostych sposobów.

Sposób na kurki. Jak dobrze je wyczyścić?

Kurki to grzyby, które wymagają odpowiedniego oczyszczania. Najlepszy sposób na to, by zrobić to bez szkody dla nich, jest zanurzenie ich w letniej wodzie z dodatkiem soli. W ten sposób szybko usunie się z nich piasek oraz drobne zanieczyszczenia.

Warto powtórzyć tę czynność kilka razy. Potem bardzo dokładnie osuszyć kurki na ręczniku papierowym. To sprawi, że będę jędrne podczas smażenia i nie podejdą wodą. Można też kurki obtoczyć w mące, zalać wodą i wymieszać. Mąka pomoże również usunąć piasek.

Prosty sposób na kurki. Dodaj ten składnik podczas smażenia

Do smażenia kurek dobrze jest użyć masła klarowanego. Ten produkt w wysokiej temperaturze dymienia pozwala tak obsmażyć kurki, by zachować ich jędrność oraz smak.

Warto również pamiętać o tym, by smażyć kurki na patelni w niewielkich porcjach. Jeśli wrzucimy na patelnię za dużo grzybów, puszczą wodę i zrobią się miękkie. Składnikiem, który warto dorzucić do kurek podczas smażenia jest drobno pokrojona cebula a także czosnek. Dzięki temu będą chrupiące i naprawdę smaczne.