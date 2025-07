Teraz jest czas na cukinię. Jest świeża, jędrna i chrupiąca. Cukinię można jeść na surowo, jako składnik sałatek i można z niej przygotować wiele świetnych potraw. Na wtorek proponujemy zapiekankę z cukinii, która dzięki aromatowi przypraw przeniesie nas prosto do słonecznej Italii.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Cukinia ma wiele zalet. Zawiera m.in. dużo potasu, jest niskokaloryczna i ma niski indeks glikemiczny. Zapiekanka z cukinii po włosku, którą proponujemy na wtorkowy obiad, to potrawa, która zawiera wszystko - dużą porcję warzyw i białko. Jeśli zostanie trochę zapiekanki z obiadu, można wtedy zjeść ją na kolację. Ale raczej nic nie zostanie.

rak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - cukinia zapiekana po włosku

Składniki

3 cukinie

500 g mięsa mielonego - może być indyk, może być mięso wieprzowo-wołowe

400 ml passaty pomidorowej

1 cebula

3 ząbki czosnku

4 łyżki oleju

po łyżeczce suszonego oregano i bazylii

sól, pieprz

2 szklanki mleka

50 g masła

3 łyżki mąki

gałka muszkatołowa

4 łyżki tartego parmezanu

Przygotowanie

Cebulę i czosnek siekamy, podsmażamy na oliwie, aż się zeszklą. Potem dodajemy na patelnię mięso mielone i przyprawy. Smażymy przez 5 minut i dodajemy passatę pomidorową, dusimy na wolnym ogniu przez kilka minut. Jeśli sos wyjdzie zbyt gęsty, dodajemy trochę wody. Doprawiamy solą i pieprzem. W tym czasie myjemy cukinię i kroimy na plasterki. Przygotowujemy też beszamel. W rondelku rozpuszczamy masło, dodajemy mąkę, podsmażamy przez chwilę, ciągle mieszając. Potem dodajemy do rondelka mleko - mieszamy, aż uzyskamy sos o gęstości śmietany. Składamy zapiekankę. Na dno naczynia żaroodpornego kładziemy cukinię, na to mięso, na to beszamel - tę operację powtarzamy. Na górze zapiekanki ląduje beszamel. Zapiekamy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez ok. 40 minut. Na 10 min. przed końcem pieczenia posypujemy zapiekankę serem. Smacznego!