Niewiele jest osób, które nie lubią jajecznicy. To numer jeden wśród śniadań. Jest pożywna, prosta w przygotowaniu a także ciepła i sycąca. Jajecznica to danie, które często polecają też dietetycy.

Sposób na idealną jajecznicę. Ten jeden składnik robi robotę

Jajecznica ma to do siebie, że choć jest daniem prostym w przygotowaniu, nie zawsze wychodzi taka, jak byśmy sobie tego życzyli. Bywa, że jest zbytnio wysmażona, sucha a do tego mało puszysta. Wystarczy odrobinę zmienić sposób jej smażenia a będzie smaczna i odpowiednio przygotowana.

Robotę robi ten jeden składnik dodany do jajecznicy. To wystarczy, by była nie tylko smaczna, ale też puszysta i kremowa. Ten sposób na idealną jajecznicę stosuje chociażby znana restauratorka, czyli Magda Gessler. Ten składnik, który poprawi konsystencję i smak jajecznicy jest śmietana. Wystarczy dodać ją podczas smażenia jajek. Oto przepis na idealną jajecznicę.

Przepis na jajecznicę - składniki

4 plasterki wędzonego boczku

6 jajek

1 łyżka masła

1 łyżka śmietany

sól

pieprz

szczypiorek do dekoracji

Przepis na jajecznicę - przygotowanie

Rozgrzej dobrze patelnię. Pokrój w drobne kawałki plasterki boczku. Wrzuć je na rozgrzaną patelnię i zacznij wytapiać tłuszcz. Jeśli nie będzie go wystarczająco, uzupełnij braki masłem.

Rozbij jajka do miski. Dodaj do nich śmietanę i energicznie wymieszaj całość. Dopraw masę solą i pieprzem według swojego gustu.

Wylej jajka rozkłócone ze śmietaną na gorący tłuszcz na patelni. Zredukuj płomień i smaż mieszankę, mieszając od czasu do czasu. Gdy jajka osiągną oczekiwany stopień ścięcia, zdejmij je z ognia i wyłóż na talerze. Przed podaniem, udekoruj jajecznicę posiekanym szczypiorkiem.