Jajecznica to śniadanie uwielbiane przez wszystkich. Zwłaszcza w weekend jajka smażone ma maśle, na małym ogniu, smakują wręcz idealnie. Do jajecznicy można dodać wiele składników. Klasyka gatunku to szczypiorek albo w wydaniu mięsnym szynka, czy kiełbasa. Są też zwolennicy jajecznicy z pieczarkami albo z łososiem. A co jeśli dodamy do niej śledzia?

Tak jajecznicę smażył ojciec Jakuba Kuronia, czyli niezapomniany i jeden z pierwszych kucharzy, którzy gotowali na wizji, czyli Maciej Kuroń. Poniżej prezentujemy jego przepis na jajecznicę ze śledziem.

Przepis

Składniki:

5 jajek rozmiar M

80 g filetów śledzi solonych

80 ml mleka

1 łyżeczka posiekanego szczypiorku

szczypta mielonej papryki

1 łyżka masła

sól

pieprz

Sposób przygotowania:

Po pierwsze filety namocz w wodzie, niech się moczą przez ok. 12 godzin, w międzyczasie kilka razy zmień wodę na nową. Jednak ostatni raz namocz śledzia w mleku, następnie dokładnie odsącz i pokrój w paski.

W misce jaja roztrzep z mlekiem, następnie dodaj śledzia i szczypiorek. Po trzecie na rozgrzaną patelnie wyłóż masło, wlej jaja ze śledziem i smaż co jakiś czas mieszając. Na koniec dopraw do smaku mieloną paprykę, dopraw solą i pieprzem.