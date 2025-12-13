Sałatka jarzynowa to królowa wśród sałatek. Podajemy ją na przyjęciach a przede wszystkim podczas świąt. Boże Narodzenie jest jednym z tych, kiedy nie może jej zabraknąć na świątecznym stole.

Nie jarzynowa ani gyros. Ta sałatka to świąteczny strzał w dziesiątkę
Sałatka w kształcie świątecznego wieńca

W każdym domu podawana jest w nieco innym wydaniu. To tak jak z bigosem, na który również każda pani domu ma swój przepis. Ta sałatka jarzynowa to nie tylko doskonały smak, ale też zachwycający sposób podania. W "halo tu Polsat" swój przepis na idealną sałatkę w kształcie świątecznego wieńca zaprezentowała Ewa Wachowicz.

Jak ją zrobić? Oto przepis na sałatkę jarzynową w kształcie świątecznego wieńca.

Przepis na sałatkę

Składniki:

  • 2 pietruszki
  • 1 seler
  • 4 marchewki
  • 2 ziemniaki
  • 5 ogórków kiszonych
  • 1 por
  • 1 puszka groszku konserwowego
  • 5 jajek
  • 4 łyżeczki musztardy
  • 2 łyżeczki śmietany
  • 5 łyżeczek majonezu
  • sól, pieprz
  • natka pietruszki
  • 2 duże pęczki świeżego koperku
  • pestki granata

Dodatkowo:

  • tortownica
  • duży talerz do serwowania

Przygotowanie:

  1. Do dużej miski wrzucić pokrojone w kostkę ugotowane i wystudzone warzywa, por, ogórki oraz ugotowane na twardo białka, dodać groszek. Wymieszać.
  2. Zrobić sos - żółtka utrzeć z musztardą, śmietaną i majonezem. Doprawić solą i pieprzem.
  3. Na samym końcu dodać jabłko starte na tarce o grubych oczkach (jeśli sałatkę robimy wcześniej, z jabłka trzeba zrezygnować, by nie zakwasiło całości). Zalać sosem i wymieszać.
  4. Wspomniana wyżej tortownica jest potrzebna właśnie do tego, żeby uzyskać kształt wieńca. Należy położyć ją na talerzu, na którym sałatka ma być serwowana, a w jej środku umieść szklankę lub słoik.
  5. Następnie wyłożyć sałatkę jarzynową i dokładnie wyrównać łyżką.
  6. Na koniec posypać obficie posiekanym koperkiem i udekorować pestkami granata, po czym zdjąć tortownicę i wyciągnąć szklankę. Piękny i smaczny wieniec gotowy!
  7. Na święta możemy serwować w kształcie wieńca posypanego sowicie koperkiem i pestkami granatu.