Sałatka jarzynowa to królowa wśród sałatek. Podajemy ją na przyjęciach a przede wszystkim podczas świąt. Boże Narodzenie jest jednym z tych, kiedy nie może jej zabraknąć na świątecznym stole.
Sałatka w kształcie świątecznego wieńca
W każdym domu podawana jest w nieco innym wydaniu. To tak jak z bigosem, na który również każda pani domu ma swój przepis. Ta sałatka jarzynowa to nie tylko doskonały smak, ale też zachwycający sposób podania. W "halo tu Polsat" swój przepis na idealną sałatkę w kształcie świątecznego wieńca zaprezentowała Ewa Wachowicz.
Jak ją zrobić? Oto przepis na sałatkę jarzynową w kształcie świątecznego wieńca.
Przepis na sałatkę
Składniki:
- 2 pietruszki
- 1 seler
- 4 marchewki
- 2 ziemniaki
- 5 ogórków kiszonych
- 1 por
- 1 puszka groszku konserwowego
- 5 jajek
- 4 łyżeczki musztardy
- 2 łyżeczki śmietany
- 5 łyżeczek majonezu
- sól, pieprz
- natka pietruszki
- 2 duże pęczki świeżego koperku
- pestki granata
Dodatkowo:
- tortownica
- duży talerz do serwowania
Przygotowanie:
- Do dużej miski wrzucić pokrojone w kostkę ugotowane i wystudzone warzywa, por, ogórki oraz ugotowane na twardo białka, dodać groszek. Wymieszać.
- Zrobić sos - żółtka utrzeć z musztardą, śmietaną i majonezem. Doprawić solą i pieprzem.
- Na samym końcu dodać jabłko starte na tarce o grubych oczkach (jeśli sałatkę robimy wcześniej, z jabłka trzeba zrezygnować, by nie zakwasiło całości). Zalać sosem i wymieszać.
- Wspomniana wyżej tortownica jest potrzebna właśnie do tego, żeby uzyskać kształt wieńca. Należy położyć ją na talerzu, na którym sałatka ma być serwowana, a w jej środku umieść szklankę lub słoik.
- Następnie wyłożyć sałatkę jarzynową i dokładnie wyrównać łyżką.
- Na koniec posypać obficie posiekanym koperkiem i udekorować pestkami granata, po czym zdjąć tortownicę i wyciągnąć szklankę. Piękny i smaczny wieniec gotowy!
- Na święta możemy serwować w kształcie wieńca posypanego sowicie koperkiem i pestkami granatu.
