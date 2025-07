Ten przepis to sztos. Ogórki po kaszubsku są chrupiące, aromatyczne i zachowują piękny kolor. Będą idealne jako dodatek do kanapek czy sałatek, albo dodatek do tzw. zimnej płyty z wędlinami i mięsem. To przekąska po prostu idealna.

Czym wyróżniają się ogórki po kaszubsku?

Ogórki po kaszubsku mają intensywny kolor i są przyjemnie słodkie. Mamy nawet dwa w jednym, bo są marynowane razem z papryką. Ogórki po kaszubsku przygotujemy szybko, a potem długo będziemy się cieszyć ich smakiem.

Reklama

Przepis na ogórki po kaszubsku

1,5 kg ogórków gruntowych

1 papryka czerwona

2 cebule

3 ząbki czosnku

kilka baldachów kopru

3 łyżki gorczycy

1 łyżka kminku

kilka ząbków czosnku

zalewa:

4 szklanki wody

1 szklanka octu 10%

1/2 szklanki cukru

1 łyżka soli

Przygotowanie

Ogórki myjemy i osuszamy. Paprykę myjemy i usuwamy z niej nasiona. Paprykę kroimy w paski. Obraną cebulę kroimy w plastry. Obrany czosnek kroimy na plasterki. Na dnie słoików układamy kwiaty kopru, cebulę i ząbki czosnku oraz gorczycę i kminek. Przygotowujemy dokładnie umyte i wyparzone słoiki. Do każdego słoika włóż paski papryki i ogórki - pionowo. Robimy zalewę. Zagotowujemy wodę, dodajemy cukier, sól i ocet. Zagotowujemy znowu. Gorącą zalewę wlewamy do słoików z ogórkami. Ogórki powinny być nią przykryte. Słoiki mocno zakręcamy i stawiamy do góry dnem. Niech tak postoją kilka godzin, najlepiej przez całą noc. Słoiki z ogórkami po kaszubsku przechowujemy w ciemnym i chłodnym miejscu. Najlepsze będą po ok. 2 miesiącach. Smacznego.