Młoda kapusta jest bardzo delikatna, chrupka i soczysta. Smakuje inaczej niż taka, które miała dużo czasu na to, by dojrzeć. Luźne liście, zielona intensywna barwa. Taka kapusta to prawdziwy przysmak. Można z niej przygotowywać pyszne surówki i eksperymentować z dodatkami lub sosami. W sieci krąży bardzo popularny przepis na sałatkę na zimę z młodej kapusty. Podajemy go za Damian Kuchnia od kuchni

Młoda kapusta - skarbnica składników odżywczych

Młoda kapusta to bogate źródło witamin, minerałów i błonnika, który wspomaga trawienie, detoksykację organizmu i pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi. Zawiera m.in. witaminę C, kwas foliowy, witaminy z grupy B, witaminę A, K i E.

Reklama

Przepis na sałatkę z młodej kapusty na zimę - tylko trzy składniki

Składniki

2 kg młodej kapusty

3 papryki czerwone

800 g marchwi

Zalewa

2 szklanki wody

szklanka octu jabłkowego

1 szklanka oleju neutralnego w smaku

8 płaskich łyżek cukru

2,5 łyżki soli

5 goździków

4 liście laurowe

Przygotowanie

Kapustkę szatkujemy drobno na mandolinie. W podobny sposób przygotowujemy paprykę. Obraną marchewkę ścieramy na tarce o grubych oczkach. Warzywa starannie mieszamy razem w dużej misce lub garnku. Pora na zalewę. Wszystkie składniki zalewy umieszczamy w garnku, starannie mieszamy, żeby cukier się rozpuścił. Doprowadzamy do wrzenia i dosłownie przez chwilę gotujemy. Zalewę wlewamy do warzyw. Sałatkę odstawiamy na ok. dwie godziny. Sałatkę wkładamy do starannie umytych i wyparzonych słoików. Ubijamy delikatnie surówkę w słoikach. Zalewamy pozostałą zalewą. Ważne, żeby warzywa nie wystawały ponad zalewę. Wycieramy dokładnie brzegi słoików. Zamykamy szczelnie pokrywkami. Ustawiamy słoiki na blasze, do której wlewamy szklankę wody. Blachę wkładamy do zimnego piekarnika. Rozgrzewamy do 130 stopni C, pasteryzujemy przez 1 minut. Po kwadransie wyjmujemy słoiki i zostawiamy pod ściereczką do wystygnięcia. Sałatka z młodej kapusty na zimę gotowa. Potem ustawiamy słoiki w ciemnym miejscu, niech czekają na zimę.