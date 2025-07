Lato to czas ogórków. Nie tylko tych świeżych zielonych, ale też kiszonych. To właśnie teraz każda gospodyni i fan domowych przetworów zabiera się za ich przygotowanie. Co zrobić, by były chrupiące i jędrne? Siostra Anastazja ma dwa proste triki na to, by wyszły perfekcyjnie.