Ogórki małosolne to smak lata. Robi się je, gdy ogórki gruntowe jeszcze bardzo nie urosły. Do kiszenia dodajemy dużo kopru i czosnku. Ogórki małosolne muszą przecież być aromatyczne.

Czy ogórki małosolne są zdrowe?

Ogórki małosolne są nie tylko pyszne, ale także zdrowe. Zawierają wiele witamin - m.in. C, z grupy B, K oraz E - minerały oraz naturalne bakterie kwasu mlekowego, które wspierają trawienie i odporność. Są przy tym niskokaloryczne i pomagają nawodnić organizm.

Błyskawiczny przepis na ogórki małosolne

Jeśli przygotowujemy ogórki małosolne tradycyjną metodą, musimy poczekać 3 dni, aż zaczną się kisić. Jeśli jednak nie chce nam się tak długo czekać, możemy wypróbować metodę kiszenia ogórków "na sucho". Wyjdą zaskakująco pyszne. Nie wahajcie się spróbować. Ukisimy ogórki małosolne w woreczku strunowym. Ogórki małosolne przygotowane metodą "na sucho", są delikatne w smaku. By je przygotować, potrzebujemy woreczka strunowego na żywność o pojemności ok. 3 litrów. Możemy też ogórki podzielić i włożyć je do mniejszych woreczków strunowych.

Składniki

1 kg ogórków gruntowych - najlepsze będą te mniejsze

1 korzeń chrzanu pokrojony na małe części

1 porwany liść wiśni, porzeczki lub chrzanu - można pominąć

3 gałązki kopru z baldachami - można też użyć zielonego koperku, ale będzie mniej aromatyczny

2 pokruszone suszone liście laurowe

1 łyżka ziaren gorczycy

5 ząbków czosnku pokrojonych w plasterki

2 płaskie łyżeczki miałkiej soli

Przygotowanie

Ogórki myjemy, odcinamy końcówki. Korzeń chrzanu kroimy na małe kawałki, a ząbki czosnku - na plasterki. Jeśli lubimy, możemy też przygotować pokruszone liście laurowe, lekko zgniecione ziarenka ziela angielskiego oraz liść chrzanu. Ogórki, koper, czosnek i przypraw wrzucamy do woreczka. Zasypujemy wszystko solą. Woreczek zamykamy szczelnie - zwracamy uwagę, żeby nie zostało w nim powietrze. Potrząsamy woreczkiem, żeby sól się równomiernie rozłożyła. Woreczek z ogórkami ląduje teraz w lodówce na 24 godziny. Ogórki małosolne gotowe. Jeśli chcemy mocniej ukiszone, zostawmy je na 48 godzin. Smacznego.