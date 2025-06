Flaczki to klasyka kuchni polskiej. Królowały w PRL, królują nadal. To danie, które wymaga wiele pracy. Na sobotę proponujemy pyszną alternatywę dla "prawdziwych" flaczków, tych wołowych. To flaczki z boczniaka. Smak urzeka, robi się je szybko. Ta zupa niewiele kosztuje, a jest naprawdę wykwintna. Podajmy do niej np. grzanki z bułki z masełkiem czosnkowym.